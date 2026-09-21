Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen “Drone Kalkanı”, mini ve mikro İHA’ları farklı sensörlerle 600-800 metreden takibe alıp 150 metrede oluşturduğu metal bulutuyla imha etmeyi hedefliyor. Yapay zeka destekli sistemin 23-26 Eylül’de MÜSİAD EXPO’da ilk kez sergilenmesi, yıl bitmeden de seri üretime hazır hale gelmesi planlanıyor.

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Türk savunma sanayisi bünyesinde mini ve mikro insansız hava aracı (İHA/dron) tehditlerine karşı geliştirilen çözümlere "Drone Kalkanı" eklendi.

Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber FPV ve kamikaze dronların muharebe sahasında yaygınlaşması, düşük maliyetli hava tehditlerine karşı yine düşük maliyetli fiziki imha çözümlerine ihtiyacı artırdı. Fiber optik kabloyla kontrol edilen dronların elektronik karıştırmadan etkilenmemesi, tüfek tabanlı sistemleri hava savunma mimarisinin en son halkası olarak tekrar öne çıkardı.

Türk savunma sanayisinden yeni anti-dron sistemi: Drone Kalkanı 150 metrede imha ediyor

İLK DEFA SERGİLENECEK

Bu gelişmeden yola çıakrak mühimmat üreticisi Turaç liderliğinde, tüfek, robotik, mekanik mühendislik, algoritma ve elektro-optik alanlarında çalışan dört Türk firması ile bir üniversitenin katkısıyla "Drone Kalkanı" geliştirildi. Sistem, 23-26 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak 21. MÜSİAD EXPO'da ilk defa sergilenecek.

"Drone Kalkanı"nda yer alan pan-tilt hareket kabiliyetine sahip kulede Derya Arms'ın 12 kalibre yarı otomatik iki Derya MAX tüfeği aynı anda görev yapabiliyor, Lasersan'ın elektro-optik sensör paketi ile akustik algılayıcılar da aynı kule üstünde bulunuyor.

Türk savunma sanayisinden yeni anti-dron sistemi: Drone Kalkanı 150 metrede imha ediyor

KESİNTİSİZ TAKİP ÖZELLİĞİ VAR

Robotik kuleyi ve görüntüleme sistemlerini geliştiren Lasersan, projede sistem entegrasyonunun ana teknoloji ortaklarından biri olarak yer alıyor. Elektro-optik sistemler ile keşif ve gözetleme amaçlı pan-tilt kamera sistemlerindeki saha tecrübesini bu çalışmaya taşıyan firmanın sensör paketi, hedefin tespit ve teşhis edilmesini, kule üstünde kesintisiz takibini sağlıyor.

Gaz tepmeli mekanizmaya ve 76 milimetre magnum fişek yatağına sahip tüfekler, 10 ya da 15 fişeklik şarjörlerle seri atış gerçekleştirebiliyor. Bu kapasite, sistemin peş peşe gelen ya da sürü halinde yaklaşan birden fazla dronu angaje etmesine imkan tanıyor. Proje için tekrar ele alınan tüfeklerde namlu boyu ve etkili menzile yönelik güncelleme çalışmaları ise devam ediyor.

Türk savunma sanayisinden yeni anti-dron sistemi: Drone Kalkanı 150 metrede imha ediyor

KÖKLÜ FİRMA DA DESTEK SAĞLADI

Kulenin araçlara mekanik entegrasyonu ise bu alanda kendini kanıtlamış proje ortağı Urban Savunma tarafından yürütülüyor. Mekanik tasarım kabiliyetiyle de projede yer alan şirketin Ankara'daki üretim geçmişi 1970'lere dayanıyor. Şirket, her kalibrede namlu ve silah sistemi üretiminin yanı sıra silah sistemlerinin uzaktan komutalı ve insansız platformlara entegrasyonu alanında çalışıyor.

Turaç'ın Sterling markasıyla ürettiği 12 kalibre magnum anti drone fişekler, hedefin uçuş hattında geniş bir metal bulutu oluşturacak biçimde tasarlandı.

Türk savunma sanayisinden yeni anti-dron sistemi: Drone Kalkanı 150 metrede imha ediyor

İZ BIRAKMADAN GÖREV YAPIYOR

Hedefin tespiti, sınıflandırılması, takibi ve atış çözümünün hesaplanması görüntü ve akustik sensör tabanlı yapay zeka algoritmalarıyla gerçekleştiriliyor. Her iki algılayıcının da pasif çalışması, sistemin iz bırakmadan görev yapmasını sağlıyor. Bu yaklaşım kule üstündeki ağırlığı, güç tüketimini ve maliyeti de düşürüyor.

Sistemde kullanılan yapay zeka algoritmaları, İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ ARC) ile yapılan çalışmalar çerçevesinde dronlara karşı dron muharebeleri için geliştirildi ve tatbikatlar ile testlerde kendini kanıtladı.

Türk savunma sanayisinden yeni anti-dron sistemi: Drone Kalkanı 150 metrede imha ediyor

150 METREDE İMHA EDİYOR

"Drone Kalkanı", sahip olduğu yeteneklerle farklı tip algılayıcılarla tarayıp 600-800 metreden takibe aldığı hedefi, 150 metrede eş zamanlı atışla oluşturduğu metal bulutuyla imha ediyor.

Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde sistem kara ve deniz araçlarına, sabit tesislere ve insansız kara araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Sistem ilk günden ihracat hedefiyle tasarlandı. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapan Turaç'ın mevcut dağıtım ağı ile NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tedarikçiliğinin yeni ürün için hazır bir pazar erişimi sağladığı kaydediliyor.

Türk savunma sanayisinden yeni anti-dron sistemi: Drone Kalkanı 150 metrede imha ediyor

2 METRE ÇAPINDA METAL BULUT

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, AA muhabirine, 2018 yılında dron tehdidinin gündemlerine girdiğini, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk dron fişeklerini geliştirdiklerini söyledi.

Özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla orta çıkan daha hızlı, güçlü ve bomba taşıyan dronlara karşı aynı biçimde daha hızlı ve kuvvetli fişekler geliştirmeye başladıklarını aktaran Altunbaş, şöyle dedi:

Türk savunma sanayisinden yeni anti-dron sistemi: Drone Kalkanı 150 metrede imha ediyor

"VURARAK İMHA ETME GEREKTİĞİ AÇIĞA ÇIKTI"

"Dronları durdurmak için çok yöntem var. Jammerlar kullanabilirsiniz, frekanslarını karıştırabilirsiniz, yanlış sinyaller verebilirsiniz, GPS'lerini şaşırtabilirsiniz ya da lazer silahlarıyla önlemeye çalışabilirsiniz. Bunların hepsi denendi. Dronlara fiber optik kablolar bağlanınca işler tamamen değişti. Bütün yanıltıcı yöntemleri kullansanız da operatör gözlükle dronu kullanmaya devam edip, hedefine ulaşıp imha ediyor. Fiber optik kablolu dronlarla birlikte bizim geliştirdiğimiz gibi hard kill solutions/fiziksel imha çözümleri bütün dünyada öne çıktı. Bu dronları vurarak imha etmek gerektiği açığa çıktı.

Bu arada fişeklerimizi çok geliştirdik. 12 kalibrede fişek serisini tamamladık. Türkiye'de hiç olmayan tungsten fişek çıkardık. Bu sayede 140 metre mesafeye ulaşıp, bu mesafede 2 metre çapında bir metal bulut oluşturup dronları imha edebiliyoruz. Anti dron çözümü olarak 40 mm ağ atan bir mühimmat çıkardık."

"TÜM ASKERİ ARAÇLARIN ÜZERİNE MONTE EDİLEBİLİR"

Muharebe sahasındaki dron tehdidi kaynaklı güncel gelişmeleri dikkate alarak "Drone Kalkanı"nı geliştirdiklerini söyleyen Altunbaş, çok yakın hava savunma sistemi olarak da nitelenen bu çözümün otonom biçimde tehditleri belirleyip imha ettiğini söyledi. Altunbaş, "Sistem kişiye, kumandaya bağlı değil. Gökyüzünün tamamını tarıyor, tehditleri algılıyor, içinde bulunulan aracı koruyor. Bu sistem tüm askeri araçların üzerine monte edilebiliyor. 500 amper, 220 volt enerjiye ulaştığınızda bu sistem çalışıyor. Çok yüksek enerji gereksinimine ihtiyacı yok. Bütün gemilerde de kullanılabilir. Kritik tesislerin etrafından 4x4 araçların üzerinde devriye atılabilir." dedi.

Dron tehdidini belirleyip engellemek için 6 saniyelik bir süre olduğuna işaret eden Altunbaş, "FPV dronun hızı saatte 180 kilometre, havan taktığınızda 120 kilometre. Gözünüzün gördüğü anda 120 kilometre hızla üzerinize gelen, sizi imha etmek isteyen bir şey var. Kalan süre ortalama 6 saniye. 6 saniyede görüp ateş etmesi gerekiyor. Bize Drone Kalkanı gibi hazır, kurulu, fişeği namlunun ağzında olan, gördüğü anda dönüp ateş edecek bir sistem lazım. Drone Kalkanı da bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı." diye konuştu.

"MALİYETİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Geliştirilen çözümün maliyet etkin olmasının da çok kritik olduğunu ifade eden Altunbaş, "Gerçekten maliyet etkin, 200 bin dolardan 2 milyon dolara kadar bütün araçlara takılabilir bir çözüm üzerinde çalıştık, prototipini hazırladık. Bu konsept çok gelişecek. Sahadaki araçların birçoğu küçük tehditlere karşı kör ve sağır. En uygun fiyatlı zırhlı aracın dahi üzerine takılacak şekilde maliyeti düşürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, projede 5 partnerleri bulunduğunu ve sistemi mükemmelleştirip daha hızlı olması için çalıştıklarını ifade etti. Altunbaş, sistemin yıl bitmeden göreve ve seri üretime hazır olacağını bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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