TFF'den hakem açıklamalarına sert müdahale! Cezalar ikiye katlanacak

Hakem, MHK ve TFF'ye yönelik açıklamalar nedeniyle uygulanan yaptırımlarda yeni dönem başlıyor. İddiaya göre hazırlanan düzenlemede para cezalarının artırılmasının yanı sıra hak mahrumiyeti gündeme alınırken, maç öncesindeki açıklamalara verilecek cezaların iki katına çıkarılması planlanıyor.

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Türk futbolunda son dönemde hakem kararları üzerinden yapılan sert açıklamalar gündemdeki yerini korurken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu konuda yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

HT Spor’dan Sezgin Gelmez’in haberine göre TFF, özellikle karşılaşmalar öncesinde ve sonrasında hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve federasyon hakkında yapılan suçlamaların yanı sıra “Bu lig bitmez” gibi söylemlere karşı daha ağır yaptırımlar uygulamayı planlıyor.

TFFden hakem açıklamalarına sert müdahale! Cezalar ikiye katlanacak

İNGİLTERE MODELİ ESAS ALINACAK

Hazırlanan sistemde İngiltere’de uygulanan disiplin modelinin örnek alınacağı belirtildi. Bu doğrultuda mevcut para cezalarının daha caydırıcı seviyelere çıkarılması ve aynı ihlalin tekrarlanması halinde yaptırımların kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte kulüp yöneticileri ve diğer futbol paydaşlarının açıklamalarına ilişkin yaptırımların yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmaması hedefleniyor.

TFFden hakem açıklamalarına sert müdahale! Cezalar ikiye katlanacak

HAK MAHRUMİYETİ GÜNDEMDE

Haberde, para cezalarının yanı sıra hak mahrumiyeti cezalarının da uygulanabileceği ifade edildi.

TFF’nin bu adımla, yüksek miktardaki para cezalarının tek başına yeterince caydırıcı olmadığı yönündeki eleştirilerin önüne geçmeyi amaçladığı aktarıldı. Böylece ihlalin niteliği ve tekrarlanma durumuna göre farklı yaptırımların devreye alınması planlanıyor.

TFFden hakem açıklamalarına sert müdahale! Cezalar ikiye katlanacak

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARA ÇİFTE CEZA

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından birinin ise maç öncesinde yapılan açıklamalar olacağı belirtildi. İddiaya göre hakem, TFF veya MHK’yi hedef alan benzer açıklamaların karşılaşma öncesinde yapılması halinde uygulanacak cezanın iki katına çıkarılması planlanıyor.

TFF’nin söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde karara bağlayarak uygulamaya koymasının beklendiği kaydedildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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