Salah'a 6 ay men cezası! 26 milyon TL'lik otomobil başını yaktı

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, Liverpool’dan ayrılacağını açıkladıktan iki gün sonra İngiltere’de yaşanan trafik olayı nedeniyle 6 ay araç kullanmaktan men edildi. 400 bin sterlinlik Rolls-Royce Spectre’nin sürücüsünü bildirmediği gerekçesiyle ceza alan Mısırlı futbolcu, toplam 1.044 sterlin ödeme yapacak.

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Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de karıştığı trafik olayı nedeniyle 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi. Mısırlı futbolcu, 400 bin sterlin değerindeki Rolls-Royce Spectre ile hız sınırını aşan kişinin kim olduğunu polise bildirmediği gerekçesiyle ceza aldı.

Salah, elektrikli Spectre'nin mobil hız kamerasına yakalandığı sırada direksiyon başında kimin olduğunu polise bildirmedi. Fotoğraf: mancpicss66

OLAY LIVERPOOL'DAN AYRILACAĞINI AÇIKLADIKTAN İKİ GÜN SONRA YAŞANDI

Mohamed Salah'ın İngiltere'deki trafik olayı, Liverpool'dan ayrılacağını duyurmasından yalnızca iki gün sonra meydana geldi. 27 Mart'ta Cheshire bölgesindeki Wilmslow'da Salah'a ait yaklaşık 400 bin sterlin değerindeki elektrikli Rolls-Royce Spectre, mobil hız kamerasına yakalandı.

Mahkeme kayıtlarına göre otomobil, saatte 36 mil hızla ilerliyordu. Söz konusu yolda hız sınırı ise 30 mildi. Ancak süreçte Salah'a yöneltilen hız sınırını aşma suçlaması daha sonra geri çekildi.

elektrikli Rolls-Royce Spectre

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİNİ BİLDİRMEDİ

Asıl ceza ise otomobili kullanan kişinin kimliğini yetkililere bildirmemesi nedeniyle geldi. Salah'a yönelik iki ayrı mahkeme çağrısına da cevap verilmedi.

Warrington'daki mahkeme, davayı İngiltere'de belirli dosyaların sanığın katılımı olmadan görülmesine imkân tanıyan Single Justice Procedure kapsamında değerlendirdi. Salah, aracın sürücüsünün kimliğine ilişkin bilgi vermemekten suçlu bulundu.,

Mohamed Salah

6 AY ARAÇ KULLANAMAYACAK

34 yaşındaki futbolcuya 6 ay araç kullanma yasağının yanı sıra toplam 1.044 sterlin ödeme cezası verildi. Bu tutarın 660 sterlininin para cezası, 120 sterlininin mahkeme masrafları ve 264 sterlininin mağdur ek ödemesi olduğu belirtildi.

Salah'ın aldığı bu kararın Türkiye'deki futbol kariyerine yönelik herhangi bir sportif yaptırım anlamına gelmediği, kararın İngiltere'de araç kullanmasına ilişkin olduğu kaydedildi.

Mohamed Salah

DAHA ÖNCE DE HIZ CEZASI ALMIŞTI

Mısırlı yıldızın İngiltere'deki ilk trafik vakası da bu değil. Salah, 2022 yılında Ferrari F8 Tributo marka otomobiliyle Stockport'ta saatte 63 mil hızla seyretmiş ve hız sınırının 50 mil olduğu bölgede yakalanmıştı. Bu olayın ardından 200 sterlin para cezası ve 3 ceza puanı almıştı.

Salah ayrıca 2018 yılında Anfield yakınlarında otomobil kullanırken cep telefonu kullandığı iddiasıyla gündeme gelmiş, ancak polis yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle hakkında işlem yapmamıştı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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