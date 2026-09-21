Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, farklı işletmelerde görevlendirilmek üzere 106 sürekli işçi istihdam edecek. Başvurular 21 Eylül 2026 itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Alımlar Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka’daki işletmeler için yapılırken, en fazla kontenjan 87 kişiyle Kütahya’nın Emet ilçesine ayrıldı. İşte Eti Maden 106 işçi alımı başvuru ekranı, kadro dağılımı ve son başvuru tarihi...

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Eti Maden 106 işçi alımı başvuru süreci başladı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2026 yılı personel alımına ilişkin ilanı iş arayan adayların gündeminde. Kurum bünyesinde daimi ve tam zamanlı statüde 106 proses işçisi istihdam edilecek. İşe alımlar, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Eti Maden 106 işçi alımı başvuruları başladı! İşte alım yapılacak iller ve pozisyonlar

ETİ MADEN 106 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Kamuya bağlı Eti Maden işletmelerinde çalışmak isteyen adaylar için ilanların 21 Eylül 2026 tarihinde erişime açılmasıyla birlikte başvuru süreci de başladı. İŞKUR kayıtlarında yer alan ilanlarda pozisyonların tamamı “Proses İşçisi” unvanıyla duyurulurken, başvuruların kapsamı çalışılacak işletmeye ve ilana göre değişiyor.

Eti Maden 106 işçi alımı başvuruları başladı! İşte alım yapılacak iller ve pozisyonlar

ETİ MADEN 106 İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Eti Maden 106 işçi alımı kapsamında Balıkesir Bandırma'ya 14, Balıkesir Bigadiç'e 2, Eskişehir Kırka'ya 3 ve Kütahya Emet'e 87 kişi toplamda 106 işçi alınacak.

Eti Maden 106 işçi alımı başvuruları başladı! İşte alım yapılacak iller ve pozisyonlar



ETİ MADEN 106 İŞÇİ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN, NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

Eti Maden 106 işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Proses İşçisi” ilanlarını incelemesi gerekiyor.

Adaylar kendi mezuniyet durumlarına uygun ilanı belirledikten sonra, ilanda belirtilen başvuru kapsamını ve diğer koşulları kontrol ederek elektronik ortamda başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru başlangıç tarihi 21 Eylül 2026 son başvuru tarihi 2 ise 5 Eylül 2026 olacak.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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