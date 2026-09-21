İstanbul ve Gaziantep'te çalıntı araç operasyonu! 10 kişi gözaltında

İstanbul ve Gaziantep'te yapılan çalıntı - change araç operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "suç işlemek için örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karıştığı belirlendi.

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İstanbul merkezli 2 ilde yapılnan "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından, "çalıntı-change" araçlar ile alakalı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda tespit edilen 10 şüphelinin, 17 ayrı eylem yaptığı, "suç işlemek için örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karıştığı belirlendi.

İstanbul ve Gaziantepte çalıntı araç operasyonu! 10 kişi gözaltında

İSTANBUL VE GAZİANTEP'TE OPERASYON YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki soruşturma çerçevesinde, 18 Eylül’de Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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