BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var?
BİM aktüel 22-23-25 Eylül 2026 kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra televizyon, çalışma masası, moka pot, dikiş seti, mutfak gereçleri, çocuk valizi ve tekstil ürünleri öne çıkıyor.
BİM’de bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. 22, 23 ve 25 Eylül 2026 tarihli kataloglarda temel gıdadan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine, ev ürünlerinden mobilya, mutfak gereçleri ve tekstil çeşitlerine kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Yeni haftanın BİM broşüründe özellikle 75 inç televizyon, çalışma masası, yataklı koltuk, moka pot, dikiş malzemeleri ve çocuk valizi dikkat çekiyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 EYLÜL
Toffifee Karamelli Fındık Kremalı Bütün Fındıklı Çikolata 200 g 149 TL
Merci Stick Çikolata 400 g 399 TL
Rafık Ceviz İçi 200 g 115 TL
Doritos Mısır Cipsi 125 g 49,50 TL
Simbat Mısır Kavurgası 200 g 27,50 TL
Züber Protein Bar Çeşitleri 45 g 69 TL
Çerezos Mısır Çerezi 150 g 49,50 TL
Flipperz Devrilmez Oyuncaklı Şekerleme 10 g 95 TL
Mixim İzmir Bombası 220 g 79 TL
Tayaş Damla Party Mix Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 200 g 39 TL
Falım 5'li Şekersiz Sakız Çeşitleri 37,50 TL
Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 449 TL
Aynes Kidy Süt Çeşitleri 180 ml 13,50 TL
Aynes %1,5 Yağlı Süt 200 ml 13,50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL
Pınar Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g 219 TL
Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 299 TL
Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 350 g 149 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199,50 TL
Torku Ayran 1 L 47,50 TL
Sek Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL
Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 42,50 TL
Dost Çilekli Pastörize Süt 1 L 59 TL
Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL
Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket (Maxi / Junior / X Large) 419 TL
Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 9 kg 389 TL
Doa Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 49 TL
Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 129 TL
ABC Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 120 TL
Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL
Maylo 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 289 TL
Maylo 3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 199 TL
Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 2x840 ml 299 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23 EYLÜL
TCL 75' 4K Ultra HD Google TV 75V6D: 48.900 TL
Darel Çalışma Masası: 1.550 TL
Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 7.950 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 12.950 TL
Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu: 6.250 TL
Miro Metal Gövdeli Çalışma Masası: 1.750 TL
Pana Metal Gövdeli Kitaplık: 1.650 TL
Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL
Casio Kadın Kol Saati: 1.150 TL
G-Shock Kadın Kol Saati: 4.750 TL
Timberland Erkek Kol Saati: 2.250 TL
BİM AKTÜEL 25 EYLÜL 2026 KATALOĞU
Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL
Paşabahçe Dunes Su Bardağı 3'lü 179 TL
Emsan İstanbul Porselen Lale Model Kahve Fincan Takımı 999 TL
Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Kahve Fincan Seti 229 TL
Rakle Lüsterli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 199 TL
Kahve / Moka Pot 269 TL
Porselen Espresso Bardağı 4'lü 219 TL
Glass in Love Altın Rimli Cam Kupa 119 TL
LAV Cam Kahve Fincanı 35 TL
Benante Desenli Ayaklı Kupa 249 TL
Benante Gold Süzgeçli Çelik Pipet 4'lü 139 TL
Ayaklı Bardak Seti 6'lı 179 TL
Metal Standlı Kesme Tahtası Seti 349 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 35 TL
Ören Bayan 5'li Tığ Seti 149 TL
Mini Ultra Keskin Makas 79 TL
Kesim Bıçağı 75 TL
Çift Uçlu Cımbız 39 TL
Ören Bayan Punch İğne 169 TL
Ören Bayan Punch İğne Seti 189 TL
Plastik Çıt Çıt Seti 149 TL
Puf İğnedenlik 69 TL
Çıtçıt Seti 29 TL
Tığ Çeşitleri 29 TL
Misinalı Şiş Çeşitleri 29 TL
Dikiş Makinesi İğne Seti 69 TL
Dikiş Sökme ve İlik Açma Aparatı 29 TL
İşaret Kalemi 45 TL
Yuvarlak Cırt Bant 39 TL
English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 239 TL
Benante Bambu Tabanlı Kapaklı Kek Fanusu 219 TL
Pasta / Kek Taşıma Kabı 119 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Silikon Ürünler 69 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 419 TL
Pirge Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 229 TL
Pirge Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 189 TL
Rooc Desenli Pasta Servisi Seti 2'li 139 TL
Wexta Çocuk Valiz 999 TL
Sevimli Canavarlar Toka Çeşitleri 2'li 59 TL
Brillant Dijital Baskılı Halı 649 TL
Maisonette Yüz Havlusu 79 TL
Kopanakili Yastık Kılıfı 2'li 159 TL
Fitilli Pantolon Kadın (S/M, L/XL) 189 TL
Jogger Pantolon Erkek (S/M, L/XL) 419 TL