BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var?

BİM aktüel 22-23-25 Eylül 2026 kataloğu yayımlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra televizyon, çalışma masası, moka pot, dikiş seti, mutfak gereçleri, çocuk valizi ve tekstil ürünleri öne çıkıyor.

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BİM’de bu hafta satışa çıkacak aktüel ürünler belli oldu. 22, 23 ve 25 Eylül 2026 tarihli kataloglarda temel gıdadan kişisel bakım ve temizlik ürünlerine, ev ürünlerinden mobilya, mutfak gereçleri ve tekstil çeşitlerine kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Yeni haftanın BİM broşüründe özellikle 75 inç televizyon, çalışma masası, yataklı koltuk, moka pot, dikiş malzemeleri ve çocuk valizi dikkat çekiyor.

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 EYLÜL

Toffifee Karamelli Fındık Kremalı Bütün Fındıklı Çikolata 200 g 149 TL

Merci Stick Çikolata 400 g 399 TL

Rafık Ceviz İçi 200 g 115 TL

Doritos Mısır Cipsi 125 g 49,50 TL

Simbat Mısır Kavurgası 200 g 27,50 TL

Züber Protein Bar Çeşitleri 45 g 69 TL

Çerezos Mısır Çerezi 150 g 49,50 TL

Flipperz Devrilmez Oyuncaklı Şekerleme 10 g 95 TL

Mixim İzmir Bombası 220 g 79 TL

Tayaş Damla Party Mix Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 200 g 39 TL

Falım 5'li Şekersiz Sakız Çeşitleri 37,50 TL

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 449 TL

Aynes Kidy Süt Çeşitleri 180 ml 13,50 TL

Aynes %1,5 Yağlı Süt 200 ml 13,50 TL

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

Pınar Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g 219 TL

Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 299 TL

Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 350 g 149 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199,50 TL

Torku Ayran 1 L 47,50 TL

Sek Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL

Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 42,50 TL

Dost Çilekli Pastörize Süt 1 L 59 TL

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL

Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket (Maxi / Junior / X Large) 419 TL

Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 9 kg 389 TL

Doa Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 49 TL

Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 129 TL

ABC Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 120 TL

Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL

Maylo 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 289 TL

Maylo 3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 199 TL

Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 2x840 ml 299 TL

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 23 EYLÜL

TCL 75' 4K Ultra HD Google TV 75V6D: 48.900 TL

Darel Çalışma Masası: 1.550 TL

Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 7.950 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 12.950 TL

Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu: 6.250 TL

Miro Metal Gövdeli Çalışma Masası: 1.750 TL

Pana Metal Gövdeli Kitaplık: 1.650 TL

Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL

Casio Kadın Kol Saati: 1.150 TL

G-Shock Kadın Kol Saati: 4.750 TL

Timberland Erkek Kol Saati: 2.250 TL

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

BİM AKTÜEL 25 EYLÜL 2026 KATALOĞU

Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

Paşabahçe Dunes Su Bardağı 3'lü 179 TL

Emsan İstanbul Porselen Lale Model Kahve Fincan Takımı 999 TL

Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Kahve Fincan Seti 229 TL

Rakle Lüsterli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 199 TL

Kahve / Moka Pot 269 TL

Porselen Espresso Bardağı 4'lü 219 TL

Glass in Love Altın Rimli Cam Kupa 119 TL

LAV Cam Kahve Fincanı 35 TL

Benante Desenli Ayaklı Kupa 249 TL

Benante Gold Süzgeçli Çelik Pipet 4'lü 139 TL

Ayaklı Bardak Seti 6'lı 179 TL

Metal Standlı Kesme Tahtası Seti 349 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 35 TL

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

Ören Bayan 5'li Tığ Seti 149 TL

Mini Ultra Keskin Makas 79 TL

Kesim Bıçağı 75 TL

Çift Uçlu Cımbız 39 TL

Ören Bayan Punch İğne 169 TL

Ören Bayan Punch İğne Seti 189 TL

Plastik Çıt Çıt Seti 149 TL

Puf İğnedenlik 69 TL

Çıtçıt Seti 29 TL

Tığ Çeşitleri 29 TL

Misinalı Şiş Çeşitleri 29 TL

Dikiş Makinesi İğne Seti 69 TL

Dikiş Sökme ve İlik Açma Aparatı 29 TL

İşaret Kalemi 45 TL

Yuvarlak Cırt Bant 39 TL

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 239 TL

Benante Bambu Tabanlı Kapaklı Kek Fanusu 219 TL

Pasta / Kek Taşıma Kabı 119 TL

Okyanus Home Tek Fiyat Silikon Ürünler 69 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 419 TL

Pirge Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 229 TL

Pirge Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 189 TL

Rooc Desenli Pasta Servisi Seti 2'li 139 TL

BİM aktüel 22-23-25 Eylül kataloğu! Bu hafta BİMde neler var?

Wexta Çocuk Valiz 999 TL

Sevimli Canavarlar Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

Brillant Dijital Baskılı Halı 649 TL

Maisonette Yüz Havlusu 79 TL

Kopanakili Yastık Kılıfı 2'li 159 TL

Fitilli Pantolon Kadın (S/M, L/XL) 189 TL

Jogger Pantolon Erkek (S/M, L/XL) 419 TL

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