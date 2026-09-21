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Ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! 'Aylık gelirim 400 bin TL'

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Ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! 'Aylık gelirim 400 bin TL'
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirim 400 bin TL

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen'in ifadesi ortaya çıktı. Daha önce uyuşturucu kullanmadığını iddia eden Sezen “Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım. Testimin negatif çıkağından adım kadar eminim” dedi. Aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu açıklayan Sezen, telefon şifresini verdi. Sezen yaşananları ise ‘itibar suikastı’ olarak yorumladı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen "uyuşturucu" ile "fuhşa aracılık" operasyonlarında gözaltına alınan ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirim 400 bin TL
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirim 400 bin TL

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre; Sezen daha önce uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek “Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım. Testimin negatif çıkağından adım kadar eminim. Hem benim kullandığım hem de ikram ettiğim yönündeki ihbarın içeriği tamamen boştur” dedi.

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"HİÇ KULLANMADIM"

Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum” diye belirten ünlü oyuncu uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile de irtibat kurmadığını öne sürdü.

Ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirim 400 bin TL
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirim 400 bin TL

Sezen, şunları söyledi:

Gece hayatım yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir. Ailemle yaşayan, aile yaşantısı bulunan birisiyim. Ya evimde yada sette çekimde, işteyimdir. Aile bağları güçlü bir ailemiz vardır. Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım. Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikastı maksadıyla yapılmıştır.

Ünlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirim 400 bin TL
Başlık ResmiÜnlü oyuncu Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirim 400 bin TL

"AYLIK GELİRİM 400 BİN TL"

Çok sayıda projede başrol olarak rol alan Sezen aylık gelirini ise şöyle açıkladı:

Oyuncu olarak çalışıyorum. Aylık gelirim ortalama 400 bin TL civarındadır. Telefonumda kullanmış olduğum uygulamalar ekstra olarak şifreli değildir. Sadece ana ekran giriş şifrem bulunmaktadır. Başka bir şifre bulunmamaktadır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 18 şüphelinin gözaltına alınması, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "fuhşa aracılık" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturmada 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verilmişti.

Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanmıştı. Uyuşturucu operasyonu kapsamında, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu ve Aydan Osmanoğlu'nun gözaltına alınmıştı.

"Uyuşturucu madde kullanma ve temini", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ile "fuhşa aracılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın yakalandığı belirtilmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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