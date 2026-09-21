Sivas'ta LPG tankı sökülürken gaz parladı: Yangında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta taşıtlara LPG dönüşümü yapan bir iş yerinde, otomobilin LPG tankının sökümü sırasında gaz parlaması meydana geldi. Olayda 5 kişi yaralandı.

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Sivas'ın Gültepe Mahallesi'nde LPG dönüşüm sistemi yapan bir iş yerinde bir otomobilin LPG tankının sökümü sırasında gaz parlamasının ardından patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda yaralanan O.K. (40), M.O.G. (41), G.D. (33), H.B. ve S.S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, patlamanın bir otomobilin LPG tankının sökümü sırasında meydana geldiği belirtildi. İhbarın ardından olay yerine emniyet, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızla sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlamada 5 vatandaşımızın yaralandığı, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup gerekli inceleme ve çalışmalar ilgili kurumlarımız tarafından sürdürülmektedir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Sivas Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSISivas

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