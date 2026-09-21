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Ekonomi

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası kimleri kapsıyor? Başvurular yarın başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara indirim müjdesi vermişti. Bu kapsamda borcunun tamamını kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını kapsayacak olan kampanyada başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Peki kampanya kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Eylül tarihinde gerçekleştirilen İstanbul'da Büyük Dönüşüm projesinin kura çekiminde TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurmuştu. TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar için müjdeli bir haber veren Bakan Kurum, "22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunu peşin kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak." dedi. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya için başvurular yarın başlıyor.

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228 BİN ALICIYI KAPSIYOR

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor.

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KAMPANYADAN KİMLER YARARLANACAK?

Kampanyadan, satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran sonu itibarıyla başlamış olan konut ve işyeri alıcıları yararlanabilecek.

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olmaları gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

TOKİnin yüzde 25 indirim kampanyası kimleri kapsıyor? Başvurular yarın başlıyor
Başlık ResmiTOKİnin yüzde 25 indirim kampanyası kimleri kapsıyor? Başvurular yarın başlıyor

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvururken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

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