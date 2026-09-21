Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı
Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül tarihlerinde UEDAŞ tarafından uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle birçok ilçeyi etkileyecek. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik ve Mudanya başta olmak üzere çok sayıda ilçede kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler açıklandı.
UEDAŞ elektrik kesintisi programına göre Bursa'nın farklı noktalarında 21 ve 22 Eylül tarihlerinde bakım, tesis çalışması, trafo bakımı ve abone bağlantısı nedeniyle planlı kesintiler yapılacak. Özellikle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu ve Yenişehir ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin etkileyeceği mahalleler ve kesinti bitiş saatleri programda yer aldı.
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
09:00-17:00 - AG HAT BAKIM - GEMLİK - GENÇALİ Mahallesi
09:00-14:00 - BİNA OG ŞALT BAKIM - GEMLİK - OSMANİYE, EŞREF DİNÇER mahalleleri
13:00-16:00 - AG DİREK İLAVESİ - GEMLİK - GENÇALİ Mahallesi
22 Eylül Salı
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GEMLİK - KATIRLI, MURATOBA, GÜVENLİ, FEYZİYE, ADLİYE, HAMİDİYEKÖY, UMURBEY mahalleleri
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - OSMANGAZİ - SEÇ Mahallesi
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GÜRSU - DIŞKAYAKÖYÜ, ERİCEKKÖYÜ mahalleleri
09:00-12:00 - ABONE BAĞLAMA - GEMLİK - UMURBEY Mahallesi
13:00-15:00 - ABONE BAĞLAMA - GEMLİK - GÜVENLİ Mahallesi
İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Eylül Salı
12:00-13:00 - BİNA OG ŞALT BAKIM - İZNİK - EŞREFZADE, YEŞİL CAMİİ, HİSARDERE, ELBEYLİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA mahalleleri
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
09:00-15:00 - OG MÜŞTERİSİ TALEBİ - OSMANGAZİ - DEMİRTAŞ BARBAROS Mahallesi
09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - NİLÜFERKÖY Mahallesi
11:00-13:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - HÜDAVENDİGAR, DİKKALDIRIM, ÇEKİRGE, KÜKÜRTLÜ mahalleleri
12:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - NİLÜFERKÖY Mahallesi
14:00-16:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - DİKKALDIRIM Mahallesi
22 Eylül Salı
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GEMLİK - HAMİDİYEKÖY, ŞÜKRİYE, FEYZİYE, MURATOBA, ADLİYE, GÜVENLİ, FINDICAK, KATIRLI, UMURBEY mahalleleri
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GÜRSU - ERİCEKKÖYÜ, DIŞKAYAKÖYÜ mahalleleri
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - OSMANGAZİ - SEÇ Mahallesi
09:00-12:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - HAMİTLER, YENİBAĞLAR mahalleleri
09:00-13:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - ALEMDAR, SOĞANLI mahalleleri
09:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - DEMİRTAŞ DUMLUPINAR Mahallesi
11:00-15:00 - AG MÜŞTERİ TALEBİ - OSMANGAZİ - KÜKÜRTLÜ Mahallesi
14:00-15:30 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - SOĞANLI, ALEMDAR mahalleleri
16:00-18:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - ALEMDAR Mahallesi
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Eylül Salı
14:00-18:00 - OSOS İŞLEMLERİ - MUDANYA - GÖYNÜKLÜ, AYDINPINAR, GÜZELYALI BURGAZ, ÇAĞRIŞAN, GÜZELYALI EĞİTİM, ALTINTAŞ mahalleleri
21 Eylül Pazartesi
09:00-14:00 - AG MÜŞTERİ TALEBİ - MUDANYA - ÇAĞRIŞAN Mahallesi
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
09:00-13:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - MUSTAFAKEMALPAŞA - ŞEYHMÜFTÜ, HAMİDİYE, LALAŞAHİN, YÜZBAŞI SABRİBEY, ŞEREFİYE, ORTA, ZÜFERBEY, ATARİYE, FEVZİDEDE, HAMZABEY, ŞEVKETİYE, DERE, ÇIRPAN, SELİMİYE, VİRACA, YENİDERE, CUMHURİYET mahalleleri
09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - MUSTAFAKEMALPAŞA - ÜÇBEYLİ, DEMİRELİ mahalleleri
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
12:00-14:00 - ABONE BAĞLAMA - NİLÜFER - GÖRÜKLE Mahallesi
22 Eylül Salı
09:00-13:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - NİLÜFER - KONAK, ODUNLUK mahalleleri
09:00-16:00 - AĞAÇ KESİM - NİLÜFER - İHSANİYE, BARIŞ mahalleleri
09:30-17:30 - OG TESİS ÇALIŞMASI - NİLÜFER - ÇAMLICA, KÜLTÜR mahalleleri
11:00-12:00 - ABONE BAĞLAMA - NİLÜFER - ÇALI, YAYLACIK mahalleleri
BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
09:30-11:30 - OG TESİS ÇALIŞMASI - BÜYÜKORHAN
HOCASAN Mahallesi: Ulu, Esentepe, Hamitler, Çeşme, Deredibi, Pehlivan, Şehit Ramazan Aktay, İlhan, Turan
ORHAN Mahallesi: Orhan, Aşıklar, Cumhuriyet, Pınar-Kargalar, Dağlık Karabağ
CUMHURİYET Mahallesi: Bursa Yolu, Cami_1, Mustafa Sevim, Atatürk111111111, Zafer, Ali Sarık
YENİCE Mahallesi
10:00-12:00 - ENH BAKIM
BÜYÜKORHAN - DANACILAR Mahallesi: Danacılar/10, Danacılar
BÜYÜKORHAN - HACIAHMETLER Mahallesi: Hacıahmetler/3, Hacıahmetler
ORHANELİ - BALIOĞLU Mahallesi
13:00-15:00 - ENH BAKIM - BÜYÜKORHAN
ÇERİBAŞI Mahallesi
PERÇİN Mahallesi: Perçin, Perçin10
PINARKÖY Mahallesi: Pınarköy, Pınarköy/3, Pınarköy/7
11:30-17:30 - AG TESİS ÇALIŞMASI - BÜYÜKORHAN
HOCASAN Mahallesi: Şehit Ramazan Aktay, Ulu
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Eylül Salı
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GEMLİK - KATIRLI, MURATOBA, GÜVENLİ, FINDICAK, ŞÜKRİYE, FEYZİYE, ADLİYE, HAMİDİYEKÖY, UMURBEY mahalleleri
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - OSMANGAZİ - SEÇ Mahallesi
09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GÜRSU - DIŞKAYAKÖYÜ, ERİCEKKÖYÜ mahalleleri
14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - GÜRSU - YENİDOĞAN Mahallesi
14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - DEMETEVLER Mahallesi
KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:30-17:30 - AĞAÇ KESİM - KARACABEY - KÜÇÜKKARAAĞAÇ, SULTANİYE, KARASU, SAZLICA, BEYLİK, OVA HAMİDİYE, ORTASARIBEY, HOTANLI, CANBALI, YENİSARIBEY, ESKİSARIBEY, KEŞLİK, OVASEMEN, GÖNÜ, YOLAĞZI mahalleleri
KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
22 Eylül Salı
09:00-17:00 - TRAFO DİREĞİ DEPLASE - KELES - KOCA KOVACIK Mahallesi
KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
14:00-18:30 - BİNA OG ŞALT BAKIM - KESTEL - BURHANİYE, ÇATALTEPE mahalleleri
ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
10:00-12:00 - ENH BAKIM - BÜYÜKORHAN - DANACILAR, HACIAHMETLER mahalleleri
10:00-12:00 - ENH BAKIM - ORHANELİ - BALIOĞLU Mahallesi
22 Eylül Salı
09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - NİLÜFER - KADRİYE, ÜÇPINAR mahalleleri
09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - ORHANELİ - BAŞKÖY Mahallesi
09:30-17:30 - OG TESİS ÇALIŞMASI - ORHANELİ - NALINLAR Mahallesi
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
10:00-15:00 - OG HAT BAKIM - YENİŞEHİR - KOYUNHİSAR, ÇARDAK mahalleleri
22 Eylül Salı
09:00-11:00 - ABONE BAĞLAMA - YENİŞEHİR - YENİGÜN Mahallesi
09:00-12:00 - AG HAT BAKIM - YENİŞEHİR - KOYUNHİSAR Mahallesi
10:00-12:00 - OG HAT BAKIM - YENİŞEHİR - TABAKHANE, SUBAŞI, GÜNDOĞAN, YENİ, AKDERE mahalleleri
11:00-13:00 - ABONE BAĞLAMA - YENİŞEHİR - AYAZ, KARACAAHMET mahalleleri
13:00-17:00 - OG FİZİKİ İRTİBAT - YENİŞEHİR - KİRAZLIYAYLA Mahallesi
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
21 Eylül Pazartesi
09:00-12:00 - AG DİREK DEPLASE - YILDIRIM - KAZIM KARABEKİR, MİLLET mahalleleri
09:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - CUMALIKIZIK Mahallesi
22 Eylül Salı
09:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - DEĞİRMENÖNÜ Mahallesi
09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - HAMAMLIKIZIK Mahallesi
12:00-14:00 - OSOS İŞLEMLERİ - YILDIRIM - ÇELEBİ MEHMET, ARABAYATAĞI, ÇINARÖNÜ, VAKIF mahalleleri
14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - DEMETEVLER Mahallesi
14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - GÜRSU - YENİDOĞAN Mahallesi