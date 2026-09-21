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Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı

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Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiBursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı

Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül tarihlerinde UEDAŞ tarafından uygulanacak planlı çalışmalar nedeniyle birçok ilçeyi etkileyecek. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik ve Mudanya başta olmak üzere çok sayıda ilçede kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler açıklandı.

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UEDAŞ elektrik kesintisi programına göre Bursa'nın farklı noktalarında 21 ve 22 Eylül tarihlerinde bakım, tesis çalışması, trafo bakımı ve abone bağlantısı nedeniyle planlı kesintiler yapılacak. Özellikle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu ve Yenişehir ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin etkileyeceği mahalleler ve kesinti bitiş saatleri programda yer aldı.

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

09:00-17:00 - AG HAT BAKIM - GEMLİK - GENÇALİ Mahallesi

09:00-14:00 - BİNA OG ŞALT BAKIM - GEMLİK - OSMANİYE, EŞREF DİNÇER mahalleleri

13:00-16:00 - AG DİREK İLAVESİ - GEMLİK - GENÇALİ Mahallesi

Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiBursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı

22 Eylül Salı

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GEMLİK - KATIRLI, MURATOBA, GÜVENLİ, FEYZİYE, ADLİYE, HAMİDİYEKÖY, UMURBEY mahalleleri

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - OSMANGAZİ - SEÇ Mahallesi

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GÜRSU - DIŞKAYAKÖYÜ, ERİCEKKÖYÜ mahalleleri

09:00-12:00 - ABONE BAĞLAMA - GEMLİK - UMURBEY Mahallesi

13:00-15:00 - ABONE BAĞLAMA - GEMLİK - GÜVENLİ Mahallesi

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Eylül Salı

12:00-13:00 - BİNA OG ŞALT BAKIM - İZNİK - EŞREFZADE, YEŞİL CAMİİ, HİSARDERE, ELBEYLİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA mahalleleri

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

09:00-15:00 - OG MÜŞTERİSİ TALEBİ - OSMANGAZİ - DEMİRTAŞ BARBAROS Mahallesi

09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - NİLÜFERKÖY Mahallesi

11:00-13:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - HÜDAVENDİGAR, DİKKALDIRIM, ÇEKİRGE, KÜKÜRTLÜ mahalleleri

12:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - NİLÜFERKÖY Mahallesi

14:00-16:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - DİKKALDIRIM Mahallesi

Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiBursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı

22 Eylül Salı

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GEMLİK - HAMİDİYEKÖY, ŞÜKRİYE, FEYZİYE, MURATOBA, ADLİYE, GÜVENLİ, FINDICAK, KATIRLI, UMURBEY mahalleleri

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GÜRSU - ERİCEKKÖYÜ, DIŞKAYAKÖYÜ mahalleleri

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - OSMANGAZİ - SEÇ Mahallesi

09:00-12:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - HAMİTLER, YENİBAĞLAR mahalleleri

09:00-13:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - ALEMDAR, SOĞANLI mahalleleri

09:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - OSMANGAZİ - DEMİRTAŞ DUMLUPINAR Mahallesi

11:00-15:00 - AG MÜŞTERİ TALEBİ - OSMANGAZİ - KÜKÜRTLÜ Mahallesi

14:00-15:30 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - SOĞANLI, ALEMDAR mahalleleri

16:00-18:00 - AĞAÇ KESİM - OSMANGAZİ - ALEMDAR Mahallesi

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Eylül Salı

14:00-18:00 - OSOS İŞLEMLERİ - MUDANYA - GÖYNÜKLÜ, AYDINPINAR, GÜZELYALI BURGAZ, ÇAĞRIŞAN, GÜZELYALI EĞİTİM, ALTINTAŞ mahalleleri

21 Eylül Pazartesi

09:00-14:00 - AG MÜŞTERİ TALEBİ - MUDANYA - ÇAĞRIŞAN Mahallesi

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

09:00-13:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - MUSTAFAKEMALPAŞA - ŞEYHMÜFTÜ, HAMİDİYE, LALAŞAHİN, YÜZBAŞI SABRİBEY, ŞEREFİYE, ORTA, ZÜFERBEY, ATARİYE, FEVZİDEDE, HAMZABEY, ŞEVKETİYE, DERE, ÇIRPAN, SELİMİYE, VİRACA, YENİDERE, CUMHURİYET mahalleleri

09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - MUSTAFAKEMALPAŞA - ÜÇBEYLİ, DEMİRELİ mahalleleri

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

12:00-14:00 - ABONE BAĞLAMA - NİLÜFER - GÖRÜKLE Mahallesi

22 Eylül Salı

09:00-13:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - NİLÜFER - KONAK, ODUNLUK mahalleleri

09:00-16:00 - AĞAÇ KESİM - NİLÜFER - İHSANİYE, BARIŞ mahalleleri

09:30-17:30 - OG TESİS ÇALIŞMASI - NİLÜFER - ÇAMLICA, KÜLTÜR mahalleleri

11:00-12:00 - ABONE BAĞLAMA - NİLÜFER - ÇALI, YAYLACIK mahalleleri

Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiBursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı

BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

09:30-11:30 - OG TESİS ÇALIŞMASI - BÜYÜKORHAN

HOCASAN Mahallesi: Ulu, Esentepe, Hamitler, Çeşme, Deredibi, Pehlivan, Şehit Ramazan Aktay, İlhan, Turan

ORHAN Mahallesi: Orhan, Aşıklar, Cumhuriyet, Pınar-Kargalar, Dağlık Karabağ

CUMHURİYET Mahallesi: Bursa Yolu, Cami_1, Mustafa Sevim, Atatürk111111111, Zafer, Ali Sarık

YENİCE Mahallesi

10:00-12:00 - ENH BAKIM

BÜYÜKORHAN - DANACILAR Mahallesi: Danacılar/10, Danacılar

BÜYÜKORHAN - HACIAHMETLER Mahallesi: Hacıahmetler/3, Hacıahmetler

ORHANELİ - BALIOĞLU Mahallesi

13:00-15:00 - ENH BAKIM - BÜYÜKORHAN

ÇERİBAŞI Mahallesi

PERÇİN Mahallesi: Perçin, Perçin10

PINARKÖY Mahallesi: Pınarköy, Pınarköy/3, Pınarköy/7

11:30-17:30 - AG TESİS ÇALIŞMASI - BÜYÜKORHAN

HOCASAN Mahallesi: Şehit Ramazan Aktay, Ulu

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Eylül Salı

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GEMLİK - KATIRLI, MURATOBA, GÜVENLİ, FINDICAK, ŞÜKRİYE, FEYZİYE, ADLİYE, HAMİDİYEKÖY, UMURBEY mahalleleri

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - OSMANGAZİ - SEÇ Mahallesi

09:00-10:00 - TRAFO BAKIM - GÜRSU - DIŞKAYAKÖYÜ, ERİCEKKÖYÜ mahalleleri

14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - GÜRSU - YENİDOĞAN Mahallesi

14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - DEMETEVLER Mahallesi

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:30-17:30 - AĞAÇ KESİM - KARACABEY - KÜÇÜKKARAAĞAÇ, SULTANİYE, KARASU, SAZLICA, BEYLİK, OVA HAMİDİYE, ORTASARIBEY, HOTANLI, CANBALI, YENİSARIBEY, ESKİSARIBEY, KEŞLİK, OVASEMEN, GÖNÜ, YOLAĞZI mahalleleri

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

22 Eylül Salı

09:00-17:00 - TRAFO DİREĞİ DEPLASE - KELES - KOCA KOVACIK Mahallesi

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

14:00-18:30 - BİNA OG ŞALT BAKIM - KESTEL - BURHANİYE, ÇATALTEPE mahalleleri

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

10:00-12:00 - ENH BAKIM - BÜYÜKORHAN - DANACILAR, HACIAHMETLER mahalleleri

10:00-12:00 - ENH BAKIM - ORHANELİ - BALIOĞLU Mahallesi

22 Eylül Salı

09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - NİLÜFER - KADRİYE, ÜÇPINAR mahalleleri

09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - ORHANELİ - BAŞKÖY Mahallesi

09:30-17:30 - OG TESİS ÇALIŞMASI - ORHANELİ - NALINLAR Mahallesi

Bursa elektrik kesintisi 21-22 Eylül! UEDAŞ elektrik kesintisi programı
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YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

10:00-15:00 - OG HAT BAKIM - YENİŞEHİR - KOYUNHİSAR, ÇARDAK mahalleleri

22 Eylül Salı

09:00-11:00 - ABONE BAĞLAMA - YENİŞEHİR - YENİGÜN Mahallesi

09:00-12:00 - AG HAT BAKIM - YENİŞEHİR - KOYUNHİSAR Mahallesi

10:00-12:00 - OG HAT BAKIM - YENİŞEHİR - TABAKHANE, SUBAŞI, GÜNDOĞAN, YENİ, AKDERE mahalleleri

11:00-13:00 - ABONE BAĞLAMA - YENİŞEHİR - AYAZ, KARACAAHMET mahalleleri

13:00-17:00 - OG FİZİKİ İRTİBAT - YENİŞEHİR - KİRAZLIYAYLA Mahallesi

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Eylül Pazartesi

09:00-12:00 - AG DİREK DEPLASE - YILDIRIM - KAZIM KARABEKİR, MİLLET mahalleleri

09:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - CUMALIKIZIK Mahallesi

22 Eylül Salı

09:00-17:00 - AG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - DEĞİRMENÖNÜ Mahallesi

09:00-17:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - HAMAMLIKIZIK Mahallesi

12:00-14:00 - OSOS İŞLEMLERİ - YILDIRIM - ÇELEBİ MEHMET, ARABAYATAĞI, ÇINARÖNÜ, VAKIF mahalleleri

14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - YILDIRIM - DEMETEVLER Mahallesi

14:00-15:00 - OG TESİS ÇALIŞMASI - GÜRSU - YENİDOĞAN Mahallesi

Editör : İREM ÖZCAN
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