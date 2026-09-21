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İzmir'de spor salonunun duş bölümünde gizli kamera iddiası

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir spor salonunun duş bölümünde gizli kamera bulunduğu iddia edildi. Olay polise intikal ederken işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı kameradan haberleri olmadığı söyleyerek "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir." dedi.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kilo verme merkezinin duş kısmında gizli kamera bulunması sonrasında soruşturma açılırken, işletme sahibi iddialara cevap verdi. Olanların bir kumpas ve marka suikastı olduğunu iddia eden işletmeci, kameranın tesise dışarıdan yerleştirildiğini öne sürdü.

Karşıyaka ilçesinde hizmet veren SlimShape adlı spor salonunun duş kısmını kullanan H.C. adlı bir kadın üye, alanda gizli bir kamera lensi olduğunu görerek durumu cep telefonuyla kaydetti. Kadın müşterinin görüntüleri alarak emniyete gitmesi ve şikayetçi olması sonrasında açılan soruşturma devam ederken, işletme sahibi Rüya Doğan Arsalı, yaşanan sürece yönelik açıklamalar yaptı.

İzmirde spor salonunun duş bölümünde gizli kamera iddiası
Başlık Resmiİzmirde spor salonunun duş bölümünde gizli kamera iddiası

"KENDİ ÇALIŞANLARIMIZI DAHİ İÇERİ SOKMADIK"

Yaklaşık 10 aydır işletmeci olarak hizmet verdiklerini söyleyen Arsalı, olayın olduğu sırada tesiste olmadığını söyledi. Şüpheli bir durumun haberini alır almaz harekete geçtiklerini kaydeden Arsalı, "Şubeden bir kişinin şüpheli hareketlerle video çekip hızla çıkması üzerine durumdan haberdar oldum. Hanımefendi çektiği videoyla birlikte tesisten koşarak gitti ve kendisine seslenip ulaşamadık. Biz de hemen iddia edilen durumla ilgili bir olumsuzluk var mı diye şubemize polis çağırdık. Bu süreçte kendi çalışanlarımızı dahi içeri sokmadık" ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen emniyet güçlerinin ilk etapta bir bulguya rastlamadığını belirten Arsalı, şunları söyledi:

"Gelen polis ve bekçi soyunma odasını dolaştı ancak herhangi bir durum tespit etmeden gittiler. Ben de bunun üzerine şubemizin bağlı olduğu karakola başvurdum. Karakolda hanımefendinin sunduğu kamera kaydına ulaştık ve alanın tekrar kontrol edilmesini talep ettik. Emniyet mensuplarıyla birlikte şubemize geri döndük ve yapılan detaylı incelemede bir mercek olduğu fark edildi."

İzmirde spor salonunun duş bölümünde gizli kamera iddiası
Başlık Resmiİzmirde spor salonunun duş bölümünde gizli kamera iddiası

"RAKİMİZ VAR VE İLK ŞÜPHELİMİZ KENDİLERİ"

Olayın arkasında rakip bir şirketin olabileceğini öne süren Arsalı, kamerayı tesise videoyu çeken şahsın veya bir başkasının sonradan yerleştirdiğini iddia etti. Arsalı, "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir. Daha önce de sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yapıp hem de bizimle ilgili karalama çalışmaları yürütmüşlerdi. Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Müşterilerinin mahremiyetinin kendileri için her şeyden önce geldiğini ve mevcut üyelerinin kendilerine destek verdiğini ifade eden Arsalı, "O kameranın oraya kim tarafından, ne zaman konulduğunu bilmiyoruz ancak bizim tarafımızdan yerleştirilmediği apaçık ortadadır. Zaten polise gidip inceleme talebinde bulunan da biziz. Soyunma odası dışındaki tüm şube içi kamera kayıtlarımızı ilgili mercilere teslim ettik. O an tesiste olan, öncesinde ve sonrasında gelen tüm üyelerimiz de bize destek olmaktadır" açıklamasını yaptı.

"TÜM SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSNDA BULUNDUK"

Olayda mağdur olan ve markası karalanan taraf olduklarını belirten Rüya Doğan Arsalı, "Gerçeğin ortaya çıkması için emniyet ve adli makamlar nezdinde tüm şikayetlerimizi başlattık. Videoyu çeken hanımefendi dahil olmak üzere, bu olayı gerçekleştiren ya da tesisimize o düzeneği yerleştiren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şirket avukatımız sürecin sonuna kadar takipçisi olacak" ifadelerini kullandı.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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