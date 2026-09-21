Dünya 17 yıl sonra Erdoğan’ın dediğine geldi! 2009: BM değişmeli, 2026: Değişeceğiz

Erdoğan, 2009’daki BM 64. Genel Kurulu’nda, “Adil bir düzen için Birleşmiş Milletler’in yapısı reforme edilmelidir” dedi. Ve, 81. Genel Kurul, bugün “BM’ye güveni yeniden nasıl tesis ederiz?” temasıyla toplanacak.

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Ercan Seki / NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere “TUR” uçağıyla ABD’nin New York kentine gitti. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Burhanettin Duran, Akif Çağatay Kılıç, Binali Yıldırım da ABD’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkevi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarının yer alacağı BM 81. Genel Kurulu’nun ilk günü olan 22 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra dördüncü sırada söz alması bekleniyor. BM Genel Kurulu’na 16’ncı kez hitap edecek Erdoğan’ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, Filistin’in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail’e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor.

Erdoğan’ın, İsrail’in Filistin’i nasıl yuttuğunu harita ile gösterdiği konuşması dünyada gündem olmuştu.

GAZZE’YE DİKKAT ÇEKECEK

Erdoğan’ın özellikle Gazze’deki soykırım ve drama dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail’in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor. Katıldığı ilk zirveden beri BM’nin dünya üzerinde daha etkin olabilmesi için reforma ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, bu yöndeki ilk konuşmasını 2009’daki BM 64. Genel Kurulu’nda yapmıştı.

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“ACİL REFORM YAPIN” UYARISI

Erdoğan, o günkü konuşmasında, “Temsil kabiliyeti güçlendirilmiş ve etkin bir BM’nin, küresel barış ve istikrara daha fazla katkı yapacağına inanıyoruz” diyerek BM’nin çok acil reforma ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez 2014 yılındaki BM 69. Genel Kurulu’nda ise bu sefer “Dünya beşten büyüktür” diyerek, dünyanın geleceğinin BM Güvenlik Konseyi üyesi 5 ülkenin eline bırakılamayacağını ifade etmiş ve “BM yapısının çok acil biçimde, çözüm alacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir” demişti.

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BM’YE ÇARE ARANIYOR

İşte bu ve benzeri uyarıların ardından BM nihayet bu sene “Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten BM” temasıyla bugün New York’ta toplanıyor. Ana tema kapsamında BM’nin mevcut küresel şartlara uyarlanması ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesi önemli gündem maddelerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Artan jeopolitik rekabet, devam eden savaşlar, ekonomik eşitsizlikler ve küresel krizler karşısında uluslararası kurumların etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi ve BM’nin küresel sorunlara daha etkili cevap verebilmesi konularının liderlerin konuşmalarında ve ikili temaslarında öne çıkması öngörülüyor.

TRUMP’LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile baş başa bir görüşme yapması da planlanıyor. Liderler, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel meselelerin yanı sıra S-400, CAATSA yaptırımları ile F-35’lerin satışı konusunu ele alacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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