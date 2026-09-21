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Kültür - Sanat

Fotoğraf sanatçısı Atilla Bölükbaşı: Saklı güzelliklerin peşindeyim

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Fotoğraf sanatçısı Atilla Bölükbaşı: Saklı güzelliklerin peşindeyim
Başlık ResmiFotoğraf sanatçısı Atilla Bölükbaşı: Saklı güzelliklerin peşindeyim

Yıllardır su yansımalarını fotoğraflayan sanatçı Atilla Alp Bölükbaşı: Bu fotoğrafların her birinin bir hikâyesi var. Bir eseri çekerken “Ajan mısın, nesin” bile dediler. Böyle şeyler yaşıyorum.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Bir kayık geçiyor, bir rüzgâr çıkıyor ve suda bir görüntü beliriyor... Fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı ise yıllardır sularda beliren bu soyut görüntüleri kadrajına alıyor. Sanatçının karelerinden meydana gelen “Yansı: Soyut Yansımalar” adlı sergi ise İstanbul ve Ankara’daki Rahmi M. Koç Müzeleri’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Fotoğrafta kendine has bir dil meydana getiren Bölükbaşı’nın enstantaneleri bazen soyut bir resmi, bazen de ebru sanatını hatırlatıyor. Bu eserler farklı bir okumayla su yüzeyinden geçip giden nesneler gibi insanoğlunun faniliğini de fısıldıyor.

Fotoğraf sanatçısı Atilla Bölükbaşı: Saklı güzelliklerin peşindeyim
Başlık ResmiFotoğraf sanatçısı Atilla Bölükbaşı: Saklı güzelliklerin peşindeyim

Sergi vesilesiyle sorularımızı cevaplayan Bölükbaşı, uzun yıllardır suyla alakalı fotoğraflar çektiğini, zamanla su yansımalarındaki renk cümbüşü ile farklı bir bakış açısı yakaladığını söylüyor.

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SU NEREDEYSE BEN ORADAYIM

Karadeniz, Ege ve Marmara gibi denizlerin yanı sıra çeşitli gölleri dolaşarak bu fotoğrafları kadraja aldığını kaydeden Bölükbaşı “Bazen Trabzon’dayken sabah kalkarım Samsun’a kadar giderim. Bazen Ege’ye gider; liman liman deniz kenarlarını dolaşırım. Su neredeyse oradayım. Deniz kenarında oturur bir seferde binlerce kare çekerim. Bana ‘Suya Dokunan Adam’ diyorlar. Sanırım Trabzon’da, suyun kenarında doğup büyümem suya olan tutkumu meydana getirdi” ifadelerini kullanıyor.

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Sergide rüzgâr ve titreşimlerle değişen sudaki yansımalara odaklandığını kaydeden sanatçı “Bu fotoğrafların her birinin bir hikâyesi var. Mesela buradaki bir eser için Mavi Göl’e iki defa gittim. Fotoğraf çekerken birisi geldi, ‘İki gündür burada bir şeyler yapıyorsun. Ajan mısın, nesin’ dedi. Fotoğraf çektiğime bile inanmadılar. Böyle şeyler yaşıyorum” ifadelerini kullanıyor.

Atilla Alp Bölükbaşı’ya “Yansımalarda ne buluyorsunuz?” diye sorduğumda ise “Bunlarda renk, armoni ve resimsel değerler var. Yansımalar rüzgâr, ışık ve kayık titreşimleriyle anlık değişiyor. Ben de görünmeyen güzellikleri ortaya koymaya çalışıyorum” şeklinde konuşuyor.

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