Denizde saniye saniye kaydedildi! Gemiler böyle çarpıştı

Singapur açıklarında Panama bayraklı yük gemisi ile Çin'e ait balıkçı gemisi çarpıştı. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, denizcilik makamları olayın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Singapur açıklarında meydana gelen deniz kazasında Panama bayraklı "First Margaux" adlı yük gemisi, Çin'e ait "Lu Qing Yuan Yu 108" adlı balıkçı gemisiyle çarpıştı.

Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede meydana gelen kaza, balıkçı gemisindeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

GEMİLERİN SEYİRLERİ İNCELENİYOR

İlk incelemeler ve deniz trafiğine ilişkin analizlere göre "First Margaux", kendi seyir şeridinde ilerlerken sancak tarafından yaklaşan Singapur bayraklı "Gas Iris" adlı petrol tankerinin bölgeye girdiği görüldü.

Yük gemisinin diğer gemilerle arasındaki mesafeyi korumaya çalıştığı, bu sırada Çinli balıkçı gemisinin de seyir şeridine girdiği ve ardından iki geminin çarpıştığı öne sürüldü.

AIS VERİLERİ İNCELENİYOR

Denizcilik makamları, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Bölgede bulunan gemilere ait Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerinin de incelemeye alındığı bildirildi.

Kazanın ardından yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gemilerde meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala