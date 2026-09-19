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Girne'de batan gemiden kahreden haber! Ölü sayısı 15'e yükseldi

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Girne'de batan gemiden kahreden haber! Ölü sayısı 15'e yükseldi
Başlık ResmiGirnede batan gemiden kahreden haber! Ölü sayısı 15e yükseldi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor.

Dün dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Polis, yardımcı kaptanın 17 Haziran tarihli WhatsApp yazışmalarında geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir ettirildiğine ilişkin bilgiler bulunduğunu belirtti. Tahkikat memuru, tamiratın uygun bir tersanede bilirkişiler tarafından yapılmadığının anlaşılması halinde tahkikatın seyrinin değişebileceğini ve ithamların ağırlaşabileceğini belirtti.

Girne'de batan gemiden kahreden haber! Ölü sayısı 15'e yükseldi
Başlık ResmiGirne'de batan gemiden kahreden haber! Ölü sayısı 15'e yükseldi

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİ

Öte yandan arama çalışmalarından ise kahreden bir haber daha geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.

Üstel, "Deniz faciasında kayıp olarak aranan 1 insanımızın daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi, kayıp sayısı 13’e düştü" ifadelerini kullandı.

Ulaşılan naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Üstel, hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi. Üstel, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayarak, "Diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" dedi.

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NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer gerçekleştiren "Filo Jet" adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etmesinin kısa süre sonrasında ön bölümünden su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı esnada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın olduğu geminin batmasının sonrasında 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması amacıyla da çalışmalar sürüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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