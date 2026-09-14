Girne gemi faciası enkazına Türkiye'den 3'üncü gemi! Optimus Prime çalışmalara başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehri açıklarında batan Filo Jet gemisinin enkazındaki arama çalışmalarına destek vermek için Türkiye'den "Optimus Prime" isimli gemi de bölgeye gönderildi.

Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden özel donanımlı "Optimus Prime" gemisi, KKTC'nin Girne şehri açıklarında batan yolcu gemisiyle alakalı arama faaliyetleri için batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas şekilde koruyabilen ve uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi "Optimus Prime", batık bölgesine ulaştı.

Türkiye'den giden özel donanımlı gemi, KKTC'nin Girne şehri açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından kayıp 14 kişiyi arama çalışmalarına başladı.

Girne gemi faciası enkazına Türkiyeden 3üncü gemi! Optimus Prime çalışmalara başladı

ÇALIŞMALAR 24 SAAT DEVAM EDİYOR

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, batık alanında "Optimus Prime" gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.

KKTC Başbakanlığından paylaşılan açıklamaya göre Üstel, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarının "24 saat esasına göre aralıksız" sürdüğünü belirtti.

Üstel, kayıplara ulaşmak amacıyla ellerindeki bütün imkanları kullandıklarını ifade ederek, "Ailelerimiz bilmelidir ki devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Girne gemi faciası enkazına Türkiyeden 3üncü gemi! Optimus Prime çalışmalara başladı

BÖLGEYE GÖNDERİLEN ÜÇÜNCÜ GEMİ

"TCG Alemdar" ve "TCG Işın" gemilerinin son derece önemli görevler üstlendiğini söyleyen Üstel, özel donanımlı "Optimus Prime" gemisinin de batık alanında çalışmalarına başladığını kaydederek, geminin, Türkiye’deki çok önemli deniz altı projelerinde görev aldığını belirtti.

Yeni geminin önemli bir teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Üstel, şunları söyledi:

"Çalışmalara dahil edilen gemi, son derece gelişmiş teknik donanıma ve yüksek kapasiteye sahip, dünyadaki sayılı gemilerden biri. Enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilmesi, iç bölümlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kapsamlı bir çalışma yürütülmesi mümkün olacak. Enkazın her bölümü büyük bir titizlikle incelenecek. Devletimiz bütün kurumlarıyla sahadadır. Türkiye ile tam bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde bütün imkanlarımızı kullanmaya devam ediyoruz."

Üstel, denizden, havadan ve karadan yapılan çalışmaların "sonuç alıncaya kadar aynı kararlılıkla" süreceğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer gerçekleştiren "Filo Jet" adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etmesinin kısa süre sonrasında ön bölümünden su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı esnada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın olduğu geminin batmasının sonrasında 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 14 kişinin bulunması amacıyla da çalışmalar sürüyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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