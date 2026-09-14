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Spor

Terim'den yıllar sonra gelen Hagi ve Roberto Baggio itirafı: "İlk kez açıklıyorum"

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Terim'den yıllar sonra gelen Hagi ve Roberto Baggio itirafı:

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görev yaptığı döneme ilişkin dikkat çeken bir transfer detayını yıllar sonra açıkladı. Terim, İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio'yu sarı-kırmızılı takıma getirmek istediklerini ve transfer için girişimlerde bulunulduğunu anlattı.

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Ünlü teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında kariyerine ilişkin soruları cevapladı. Terim, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı döneme ilişkin Baggio transferi iddiasını da değerlendirdi. Terim, Baggio'nun Galatasaray'a transferinin kendi planları arasında olduğunu belirterek, "Çok istiyordum" dedi.

Roberto Baggio
Başlık ResmiRoberto Baggio

Fatih Terim, Baggio'nun Galatasaray'a Gheorghe Hagi ile birlikte oynayacağı yönündeki bilginin aksine, Rumen yıldız için farklı bir plan yaptıklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, "Hagi ayrılacak mıydı?" sorusuna, "Evet. Çünkü benim yanıma gelecekti. Hagi'ye başka şeyler düşünüyorduk" cevabını verdi.

George Hagi
Başlık ResmiGeorge Hagi

TERİM'İN AYRILIĞI PLANI DEĞİŞTİRDİ

Fatih Terim, Baggio transferinin kendi Galatasaray'daki ilk döneminin ardından Fiorentina'nın başına geçmesiyle gerçekleşemediğini anlattı. Terim, "Ben gidince Hagi'yi de o projeyi gerçekleştiremediler" ifadelerini kullandı.

Terim'in açıklamasına göre Hagi için farklı bir görev planlanırken, Rumen futbolcuya daha sonra bir yıllık yeni sözleşme teklif edildi. Hagi de Galatasaray'da bir sezon daha futbol oynadı.

Roberto Baggio
Başlık ResmiRoberto Baggio

"UĞRAŞILDI AMA OLMADI"

Baggio transferinin neden gerçekleşmediği sorulan Terim, dönemin şartlarına dikkat çekerek, "Rakam da o zaman olmadı yani. Uğraşıldı ama öyle biliyorum. En azından benim aklımda öyle kaldı" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki görev süresince transfer ve kadro planlamalarının net şekilde yapıldığını da vurguladı. Terim, "Bizde hep planlamalar ve programlamalar her konuda netti" ifadelerini kullandı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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