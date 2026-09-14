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Ekonomi

Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini

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Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini

Dünyaca ünlü bankalar Fed'in açıklayacağı faiz kararı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC ve Deutsche Bank Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık artış beklediklerini açıkladı. Tüm piyasaların gözü Fed'in faiz kararına odaklanırken altının nasıl bir piyasa tepkisi vereceği ise merak konusu oluyor. Ons altın kritik seviyelerde işlem görürken, analistler 4.510 dolar direncine dikkat çekiyor.

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Dünyanın ve piyasaların gözü Fed'in açıklayacağı faiz kararını beklerken, dünyaca ünlü bankaların karara yönelik tahminleri gelmeye devam ediyor. Analistler genel olarak Fed'den faiz artırımına yönelik hamleler yapacağını düşünürken, TSİ 21.00'da açıklanacak karar tüm küresel ekonominin odağında olarak kaydediliyor.

JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC ve Deutsche Bank gibi banka devleri de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentilerini açıkladı. Goldman Sachs ve JPMorgan Chase Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngörürken, HSBC de aynı şekilde, Fed'in Eylül ve Aralık 2026 toplantılarında politika faizini 25'er baz puan artırmasını beklediğini açıkladı. Deutsche Bank ise, Fed'den Eylül ve Aralık 2026'da faiz artırımı tahminine ek olarak Mart 2027’de de 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapmasını beklediğini açıkladı.

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JPMORGAN'DAN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

Yatırım bankacılığı, kurumsal finansman, varlık yönetimi ve bireysel bankacılık alanlarında faaliyet gösteren JPMorgan Fed'den çift faiz artışı bekliyor. Fed'in hem eylül hem de aralık toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artırımı yapacağını tahmin eden banka, daha önce yalnızca aralık ayında faiz artışı bekliyordu. JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli karar hakkında önemli yorumlarda bulundu. Feroli,çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yıl boyunca yüzde 3'ün üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Bu tablonun Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik sınırlı ilerleme kaydettiğini gösterdiğini ve yüksek enflasyon nedeniyle bankanın eylül ayında harekete geçebileceğini ifade etti.

GOLDMAN SACHS ''FED EYLÜL TOPLANTISINDA 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRACAK''

Yatırım bankacılığı ve küresel finansal hizmetler şirketlerinden olan Goldman Sachs ise önceki değerlendirmelerinde, Fed’in faiz artırım beklentisinin değişmeden kalmasını bekliyordu. Ancak son değerlendirmelere göre banka Fed kararı için eylül toplantısında 25 baz puan faiz artıracağı yönünde tahmin açıkladı. Yatırımcıların çoğu Fed'ten faiz artışı beklerken, banka tahmin değişikliğinde ekonomik görünümden ziyade finansal piyasalardaki fiyatlamaların etkili olduğunu belirtti.

Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini
Başlık ResmiAltın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini

HSBC'DE KARARINI DEĞİŞTİREN BANKALAR ARASINDA

Daha önce faizlerde değişiklik öngörmeyen HSBC de aynı şekilde, Fed'in Eylül ve Aralık 2026 toplantılarında politika faizini 25'er baz puan artırmasını beklediğini açıkladı. Küresel bankacılığın öne çıkan bir diğer ismi Deutsche Bank ise Fed hakkında, 2026'nın Eylül ve Aralık aylarında faiz artıracağını kaydetti. Ayrıca bu tahminine ek olarakta Fed'in Mart 2027’de de 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapmasını beklediğini açıkladı.

ABD'de ki borçluluk oranı savaşın getirdiği neticelerde artarken, Beyaz Saray Fed'in faiz kararı hakkında ilginç tahminlerde bulundu. Tüm banka ve analistler artış beklerken, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, kendisinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz artırımı gerektirecek bir neden görmediğini belirtti. Trump'ın Fed Başkanı'nın bağımsızlığına tamamen saygı duyduğunu ifade eden Hassett, seçim öncesinde Fed'in para politikasını değiştirmemesinin önemine işaret ederek, faizlerin mevcut seviyelerde tutulması gerektiğini vurguladı.

Altın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini
Başlık ResmiAltın ve piyasalar Fed kararına kilitlendi! 4 ünlü bankadan faiz tahmini

ALTININ TEPKİSİ NE OLACAK?

Tüm piyasalar Fed'in kararını beklerken, altın yatırımcıları da kararı yakından takip ediyor. Piyasalarda güvenli liman olarak öne çıkan altının Fed kararı sonrası nasıl bir piyasa tepkisi vereceği ise merak konusu oluyor. Altın ons tarafında şuan kritik seviyelerde konumlanıyor. Analistler, hafta boyunca ons altında 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.320 doların ve 4.282 dolar trend desteğinin kritik olduğunu belirtiyor. Yukarıda ise 4.510 dolar direncine dikkat çekiliyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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