Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Fed, BoE, BoJ... Gözler üç büyük merkez bankasında: Piyasalarda faiz maratonu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fed, BoE, BoJ... Gözler üç büyük merkez bankasında: Piyasalarda faiz maratonu

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırması, küresel piyasalarda gözleri üç büyük merkez bankasının faiz kararlarına çevirdi. Bu hafta Fed ve Japonya Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Küresel piyasaların gündeminde bu hafta üç büyük merkez bankasının faiz kararı var. ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) art arda faiz kararlarını açıklayacak.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla enflasyon endişeleri yeniden güçlenirken, Fed ve BoJ'un faiz artırabileceği beklentisi de öne çıktı. İngiltere Merkez Bankası’nın ise faizi sabit tutması bekleniyor.

FED’DE ARTIŞ İHTİMALİ YÜZDE 90

Fed, faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Piyasalarda bankanın faiz artırmasına yüzde 90 ihtimal veriliyor.

ABD Merkez Bankası
Başlık ResmiABD Merkez Bankası

ABD'de ağustos ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 oldu. Tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Açıklanan veriler, Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
38 ay sonra bir ilk mi? Piyasalarda 3 Fed senaryosu
EKONOMİ

38 ay sonra bir ilk mi? Piyasalarda 3 Fed senaryosu

BoE FAİZİ SABİT TUTABİLİR

İngiltere Merkez Bankası’nın perşembe günü politika faizini yüzde 3,75'te sabit bırakması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası
Başlık Resmiİngiltere Merkez Bankası

Piyasalar faiz kararının yanı sıra kurul üyelerinin oy dağılımını da izleyecek. Temmuz toplantısında üç üye faiz artışından yana oy kullanmıştı. Faiz artışını destekleyen üye sayısının yükselmesi, bankanın önümüzdeki dönemde daha sıkı bir politika izleyebileceğine işaret edebilir.

BoJ’DAN 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Japonya Merkez Bankası’nın cuma günü politika faizini yüzde 1,00'den yüzde 1,25'e yükseltmesi bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası
Başlık ResmiJaponya Merkez Bankası

Yendeki değer kaybı, artan enflasyon baskısı ve yüksek enerji maliyetleri faiz artışı beklentisini güçlendiren başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.
Piyasalar faiz kararının ardından BoJ'un vereceği mesajlara da odaklanacak. Bankanın yeni faiz artışlarına işaret etmesi yenin güçlenmesine neden olabilir.

Editör : GÜNCE NUR İNCE
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK!
Türkiye genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonu
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
DURUMU AĞIR
DURUMU AĞIR
Tatlıtuğ'un evinde temizlik yaparken çatıdan düştü!
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
'BİZİ RİSKE ATIYORSUNUZ'
Yunanistan'da 'Aşil Kalkanı' krizi büyüyor
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
ZİRVEYE DAMGA VURDU!
Kameralar ona döndü: Durmayınca kutuyu önünden aldılar
YENİ PARTİ’DE İSİM KRİZİ
YENİ PARTİ’DE İSİM KRİZİ
Yargıtay izin vermedi
YÖNETİM ARTIK TERA'DA!
YÖNETİM ARTIK TERA'DA!
Pusula Holding ve Katılımevim'de yeni dönem
"BİZİ BEKLEYEN KUPALAR VAR"
İsmail Kartal'dan şampiyonluk vurgusu
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
DİJİTAL OYUNA YENİ YÖNETMELİK
Bakan Göktaş'tan çarpıcı açıklamalar
GIDADA YENİ YASAK
GIDADA YENİ YASAK
Domuz ve böcek kaynaklı aromalara geçit yok
38 AY SONRA BİR İLK Mİ?
38 AY SONRA BİR İLK Mİ?
Piyasalarda 3 Fed senaryosu
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
LGBT İNLERİ DAĞITILDI
Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık! Büyük temizlik
İŞTE FIRSATLAR VE RİSKLER
İŞTE FIRSATLAR VE RİSKLER
Altın alınır mı satılır mı?
SARI KODLU UYARI GELDİ
SARI KODLU UYARI GELDİ
Sağanak yağmur var, sıcaklıklar çakılacak
"SEÇİM, KANUNA UYGUN YAPILDI"
Vali Gül'den Özel'e 'Üsküdar' tepkisi
İSRAİL MUHALİFİ YAHUDİLER
İSRAİL MUHALİFİ YAHUDİLER
Siyah şapkaların ardındaki dünya
TROSSARD MEST EDİYOR
TROSSARD MEST EDİYOR
Belçikalı yıldız, Avrupa'da zirveye koşuyor
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR
Kiralık sosyal konut fırsatı için ilk adım!
İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR!
İLK DERS ZİLİ ÇALIYOR!
30 bin görevli sahada, kameralar 24 saat kayıtta
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bu kadarına pes! 5G sorununa çözüm bulamayan teknisyeni baz istasyonuna bağladılar
Bu kadarına pes! 5G sorununa çözüm bulamayan teknisyeni baz istasyonuna bağladılar
Kaydet
Pusula Holding ve Katılımevim'in yönetimi artık Tera'da!
Pusula Holding ve Katılımevim'in yönetimi artık Tera'da!
Kaydet
Okuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor
Okuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.