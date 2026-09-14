Fed, BoE, BoJ... Gözler üç büyük merkez bankasında: Piyasalarda faiz maratonu

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon baskısını artırması, küresel piyasalarda gözleri üç büyük merkez bankasının faiz kararlarına çevirdi. Bu hafta Fed ve Japonya Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Küresel piyasaların gündeminde bu hafta üç büyük merkez bankasının faiz kararı var. ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) art arda faiz kararlarını açıklayacak.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla enflasyon endişeleri yeniden güçlenirken, Fed ve BoJ'un faiz artırabileceği beklentisi de öne çıktı. İngiltere Merkez Bankası’nın ise faizi sabit tutması bekleniyor.

FED’DE ARTIŞ İHTİMALİ YÜZDE 90

Fed, faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Piyasalarda bankanın faiz artırmasına yüzde 90 ihtimal veriliyor.

ABD Merkez Bankası

ABD'de ağustos ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,4 oldu. Tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Açıklanan veriler, Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

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BoE FAİZİ SABİT TUTABİLİR

İngiltere Merkez Bankası’nın perşembe günü politika faizini yüzde 3,75'te sabit bırakması bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası

Piyasalar faiz kararının yanı sıra kurul üyelerinin oy dağılımını da izleyecek. Temmuz toplantısında üç üye faiz artışından yana oy kullanmıştı. Faiz artışını destekleyen üye sayısının yükselmesi, bankanın önümüzdeki dönemde daha sıkı bir politika izleyebileceğine işaret edebilir.

BoJ’DAN 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Japonya Merkez Bankası’nın cuma günü politika faizini yüzde 1,00'den yüzde 1,25'e yükseltmesi bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası

Yendeki değer kaybı, artan enflasyon baskısı ve yüksek enerji maliyetleri faiz artışı beklentisini güçlendiren başlıca gelişmeler arasında yer alıyor.

Piyasalar faiz kararının ardından BoJ'un vereceği mesajlara da odaklanacak. Bankanın yeni faiz artışlarına işaret etmesi yenin güçlenmesine neden olabilir.

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