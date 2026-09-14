Hindistan’da yaklaşık 2 yıldır çözülemeyen internet sorununa tepki gösteren köylüler, 5G bağlantısını incelemek için gelen teknisyeni baz istasyonuna bağladı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Fatehpur bölgesinde, yaklaşık 2 yıldır düzelmeyen internet bağlantısına tepki gösteren köylüler, 5G sorununu incelemek için köye gelen telekomünikasyon teknisyenini baz istasyonuna bağladı.

TEKNİSYENİ BAZ İSTASYONUNA BAĞLADILAR

Yerel meydanın aktardığına göre, internet sorunun çözülmemesi üzerine bölgeye giden teknisyen Aditya Bhan Singh, bir grup köylü tarafından çevrelenerek baz istasyonuna iple bağlandı.

Bu kadarına pes! 5G sorununa çözüm bulamayan teknisyeni baz istasyonuna bağladılar

“SORUN ÇÖZÜLENE KADAR BIRAKMAYACAĞIZ”

Bazı köylüler, 5G internet paketleri için ödeme yaptıkları halde bağlantı sorunu yaşadıklarını ve çoğu zaman yalnızca sorunlu 4G hizmeti kullanabildiklerini öne sürdü. Tepki gösteren grup, şirketin üst düzey yetkilileri köye gelip bağlantı sorununu çözene kadar teknisyeni bırakmayacaklarını söyledi.

Polisin olaydan sosyal medyada yayılan görüntüler sayesinde haberdar olduğu ve köye ekip gönderdiği belirtildi. Ekipler müdahalesi üzerine talihsiz teknisyen serbest bırakılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay sırasında bölgede bulunan 7 kişi tespit edilirken, bunlardan 6’sı gözaltına alındı. Yetkililer, teknisyenin şirkette yaklaşık 3 aydır çalıştığını ve olayın yaşandığı gün köydeki istasyona ilk kez gittiğini açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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