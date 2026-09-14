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TOKİ kiralık konut başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Kiralık konut başvuru şartları

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TOKİ kiralık konut başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Kiralık konut başvuru şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen TOKİ İstanbul kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. Talep toplama süreci e-Devlet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. Peki, TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır? Kiralık konut başvuru şartları neler?

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İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül Pazartesi başlayacak. Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

KİRALIK DAİRELER HANGİ İLÇELERDE YER ALACAK?

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

TOKİ kiralık konut başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Kiralık konut başvuru şartları
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Kiralık konut başvuru şartları

KİRALIK KONUT BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak.

Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.

TOKİ kiralık konut başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Kiralık konut başvuru şartları
Başlık ResmiTOKİ kiralık konut başvurusu başladı mı, başvuru nasıl yapılır? Kiralık konut başvuru şartları

İLK 12 AY ZAM YAPILMAYACAK

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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