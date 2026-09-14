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Yaşam

Okuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor

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Okuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde Doç. Dr. Kadir Abul, aileleri çocuklardaki skolyoz riskine karşı uyardı. Dr. Abul hastalığın sessizce ilerlediğini belirterek “Okul döneminde çocukların masa başında geçirdiği süre artıyor. Bu dönemde öne doğru eğilerek oturma, omuzları düşürme veya sürekli aynı pozisyonda kalma gibi alışkanlıklar görülebilir. Çocuğun duruşunda kalıcı bir asimetri varsa, omuzlardan biri diğerinden daha yüksek görünüyorsa veya sırt bölgesinde belirgin bir farklılık fark ediliyorsa bunun değerlendirilmesi gerekir” dedi.

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2026-2027 yeni eğitim ve öğretim dönemi bugün başladı. Doç. Dr. Kadir Abul, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda skolyoza dikkat çekerek aileleri uyardı. Her kötü oturma pozisyonunun skolyoz anlamına gelmediğinin altını çizen uzman isim çocukların gün içerisinde uzun süre masa başında oturmasının duruş alışkanlıklarını daha görünür hale getirebildiğini belirtti.

Okuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor
Başlık ResmiOkuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor

“SIRT BÖLGESİNDE BELİRGİN BİR FARKLILIK”

Doç. Dr. Kadir Abul, şöyle konuştu:

Okul döneminde çocukların masa başında geçirdiği süre artıyor. Bu dönemde öne doğru eğilerek oturma, omuzları düşürme veya sürekli aynı pozisyonda kalma gibi alışkanlıklar görülebilir. Bunlar tek başına skolyoz göstergesi değildir. Ancak çocuğun duruşunda kalıcı bir asimetri varsa, omuzlardan biri diğerinden daha yüksek görünüyorsa veya sırt bölgesinde belirgin bir farklılık fark ediliyorsa bunun değerlendirilmesi gerekir.

Ailelerin çocuklarına sık sık "Dik dur" uyarısında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Abul, düzelmeyen ve sürekli tekrarlayan duruş farklılıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Okuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor
Başlık ResmiOkuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor

Dr. Abul “Çocuğunuzun duruşu uyarıyla kısa süreli olarak düzeliyor ancak kısa bir süre sonra tekrar aynı hale geliyorsa burada yalnızca bir alışkanlık olup olmadığı değerlendirilmelidir" dedi.

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AĞIR OKUL ÇANTASI SKOLYOZ YAPAR MI?

Okul çantalarının çocukların omurga sağlığı üzerindeki etkisi olduğunu belirten Abul, ağır çantaların skolyoza doğrudan neden olmadığını söyledi. Abul “Ağır veya yanlış taşınan çantalar çocuklarda sırt ve omuz ağrılarına, kas yorgunluğuna ve duruş problemlerine neden olabilir ancak yapısal skolyozun doğrudan nedeni değildir" dedi.

Okuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor
Başlık ResmiOkuldaki gizli tehlike! Veliler dikkat, sessizce ilerliyor... Her zaman ağrı olmuyor

“HER ZAMAN AĞRI YAPMAZ”

Skolyozun her zaman ağrıya neden olmadığını belirten uzman isim şunları söyledi:

Çocuğun herhangi bir ağrıdan şikâyet etmemesi, omurgasında bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ailelerin gözlemi bu noktada çok değerli. Omuz seviyelerinde farklılık, kürek kemiklerinde belirgin asimetri, bel hattında farklılık veya öne eğildiğinde sırtın bir tarafında belirginleşme gibi değişiklikler fark edildiğinde uzman değerlendirmesi yapılması gerekir" dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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