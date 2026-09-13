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Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında aldı! Program yarıda kesildi

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Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında aldı! Program yarıda kesildi

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayın sırasında aldığı haberle yıkıldı. Yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Davut Karataş'ın hayatını kaybettiğini öğrenen Mustafa Karataş "Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak" diyerek programı yarıda kesti.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Bütün Türkiye'nin yakından tanıdığı İlahiyat Profesörü Dr. Mustafa Karataş, televizyon programı sırasında kardeşi Davut Karataş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. 65 yaşındaki Karataş, ölüm haberini yayın yaptığı esnada öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Mustafa Karataş, güçlükle konuşarak "'Bir haber aldım. Benim küçük erkek kardeşim, daha doğrusu ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı. Şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak. Ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum'' ifadelerini kullandı.

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Karataş, cenaze töreni programıyla ilgili detayları sosyal medya hesabından ''Kardeşim Davut Karataş'ın cenaze namazı pazartesi günü öğle namazını müteakip Karabük Yüzüncü Yıl Camii'nde kılınarak naaşı Karabük’te defnedilecek'' mesajıyla paylaştı.

Mustafa Karataş acı haberi canlı yayında aldı! Program yarıda kesildi
Başlık ResmiMustafa Karataş acı haberi canlı yayında aldı! Program yarıda kesildi

MUSTAFA KARATAŞ KİMDİR?

20 Mart 1961 tarihinde Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1989'da yüksek lisansını, 1998'de ise doktorasını yaptı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim üyesi olarak atandı. 2008'de doçent, 2013'te profesör unvanını aldı. "Cuma Sabahları" ve "Muhabbet Kapısı" gibi canlı yayın programlarıyla tanındı.

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