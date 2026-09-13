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İstanbul Havalimanı'nda panik! Uçak taksi yolunda kaldı, yolcular tahliye edildi

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İstanbul Havalimanı'nda panik! Uçak taksi yolunda kaldı, yolcular tahliye edildi

Ürdün merkezli Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından sağ arka lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı. Uçaktaki 123 yolcu ve 9 kabin memuru tahliye edilirken, uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Ürdün merkezli hava yolu şirketi Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalktı ve akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Terminale doğru hareket eden uçak, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu taksi yolunda kaldı.

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YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Pilotun durumu bildirmesi üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, uçakta bulunan 123 yolcu ve 9 kabin memurunu tahliye etti.

Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için teknik inceleme ve çalışma başlatıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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