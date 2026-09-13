ÖZEL │ 11 gol, 10 asistten 101 dakikaya! Fenerbahçe’nin genç yıldızı için çarpıcı açıklama

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki yeteneği Dorgeles Nene, son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanmaya başladı. Geçen sezon 39 karşılaşmada 11 gol ve 10 asistle göz dolduran Nene, şimdiye kadar 5 resmî maçta sadece 101 dakika süre bulabildi. Genç futbolcunun Mali Milli Takımı’nda beraber çalıştığı eski teknik direktörü Tom Saintfiet, öğrencisiyle ilgili Türkiye Gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Saintfiet, “Kendine inanmaya devam etmeli. Zamanı geldiğinde parlayacak ve taraftarlara harika bir futbol sunacak.” dedi.

Fenerbahçe’nin geçen yıl Salzburg'dan kadrosuna kattığı Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, yeni sezonda eski performansından uzak bir görüntü çizdi. Sarı-lacivertli taraftarların potansiyeline güvendiği yıldız adaylarından biri olan Nene, şimdiye kadar takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle ilk 11’e döneceğinin sinyalini verdi. Genç oyuncunun milli takımdan eski teknik direktörü Tom Saintfiet, öğrencisinin gelişim süreci ve kadrodaki geleceğiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne düşüncelerini anlattı.

Tom Saintfiet - Dorgeles Nene

“KENDİ KALİTESİNİN FARKINDA”

İlk olarak Dorgeles Nene ile çalıştığı süreçten bahseden Tom Saintfiet, “Mali'ye gelmeden önce de Nene'yi tanıyordum. Daha önce Belçika'da eski kulübüm Westerlo'da oynamıştı ve Gambiya'nın başındayken Mali'ye karşı oynadığımız maçta ona rakip olmuştum. 2024 yılında Mali Milli Takımı’na geçiş yaptım. Sakatlığı nedeniyle ilk dört maçımda oynayamaması üzücüydü. Benim yönetimimde ilk kez, Mali'nin başındaki beşinci maçım olan Kasım 2024'teki Mozambik karşılaşmasında forma giydi. Topu iyi seviyede sürme özelliği vardı ve yetenekli bir oyuncu olarak kendi kalitesinin farkındaydı. Bana göre o her zaman motiveydi. Ayrıca iyi performans göstermek için daima %100'ünü veriyor. Futbolu, oyunu ve taraftarları seviyor. Sahada elinden geleni yapmak için savaşır. Futbol onun hayatı ve tutkusu.” diye konuştu.

Dorgeles Nene

“RAKİPLERİ İÇİN ZORLU BİR İSİM”

Öğrencisinin teknik özelliklerini değerlendiren Saintfiet, “Yetenekli, hızlı ve zeki bir oyuncu. Her zaman tehlike oluşturmayı başarıyor. Taraftarlar için izlemesi keyifli bir oyunu var. Rakipler için zorlu bir oyuncu ve takım arkadaşları için her zaman pas opsiyonu sunuyor. Topu saklayabiliyor, şut çekmek veya orta açmak için içeri ya da dışarı kat edebiliyor. Ayrıca kısa paslaşmalarda da başarılı. Çok yönlü, komple bir kanat oyuncusu.” dedi.

Dorgeles Nene

“DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK”

Nene’nin Süper Lig tercihiyle ilgili düşüncelerini anlatan Belçikalı çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Fenerbahçe, Türk futbolunun bir devidir; Süper Lig ise zorlu ve güçlü bir ligdir. Oraya gitmek onun için en kolay seçenek değildi. Eğer Hollanda'ya gitmeyi seçseydi —ki Feyenoord'un onunla ilgilendiğini biliyorum— RB Salzburg ile Fenerbahçe arasında belki de daha iyi bir geçiş adımı olabilirdi. Hollanda'da, Feyenoord ile hanesine çok daha fazla gol ve asist yazdırabilirdi ancak Fenerbahçe'ye gitmesi, onun özgüvenini ve inancını gösterdi. Nene’nin hiçbir korkusu yok. İlk sezonunda da çok iyi iş çıkardı, gol ve asist istatistikleri gayet iyiydi. Fakat bilirsiniz, üst düzey bir kulüpte oynadığınızda her antrenmanda ve her maçta zirvede olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Kulüp içindeki rekabet çok büyüktür. Tüm oyuncular üst düzeydedir ve hangi oyuncuyu tercih edeceğine karar veren kişi teknik direktördür. O, ilk sezonunda bunu başardı ve bu sezon da toparlanıp güçlü bir şekilde geri dönecektir. Benim yönetimimde çıktığı 13 milli maçta 6 gol attı. Bu da onun sahada gereken katkıyı verebileceğini, iş bitirici bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

“ZAMANI GELDİĞİNDE PARLAYACAK”

Genç yeteneğin son dönemlerde fazla forma şansı bulamamasından bahseden 53 yaşındaki teknik adam, “Her teknik direktörün kendi beklentileri ve tercih ettiği bir oyun tarzı vardır. Nene, yerini kapmak için mücadele etmeli ve doğru kişi olduğunu kanıtlamalı. Oyun süresi bulduğunda potansiyelini göstermesi gerekiyor. Onda gerekli nitelikler var, bu yüzden başarılı olacak. Birçok oyuncu, iyi bir performans sergileyebilmek için antrenöründen gelen güvene ihtiyaç duyar. Hocasının güvenini ve desteğini hissetmek Nene için de çok önemli. O, harika bir kişiliğe ve mükemmel bir zihniyete sahip, ayrıca disiplin konusunda asla sorun yaşamayan bir oyuncu. Her antrenör böyle bir oyuncuyla çalışmayı mutlaka ister. Şimdilik sabırlı olmalı ve kendine inanmaya devam etmeli. Onun da zamanı gelecek, parlayacak ve Fenerbahçe taraftarlarına hak ettikleri şeyi, yani goller ve asistlerle süslenmiş harika bir futbol sunacak.” ifadelerini kullandı.

“KIYASLANAMAZ BİR YETENEK”

Malili futbolcunun kendine has özellikleri olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Yankuba Minteh (Brighton), Musa Barrow (eski Atalanta ve Bologna oyuncusu) ve Ebrima Colley (Konyaspor) gibi birçok harika kanat oyuncusuyla çalıştım. Hepsi farklı özelliklere sahip, çok iyi kanat oyuncuları arasında yer alıyor. Nene, Nene'dir; onu kimseyle kıyaslamayın. Kendine has özellikleri var ve bunlar en üst seviye için gayet iyi. Henüz genç ve bir oyuncu olarak daha da gelişecek. Şu anda önemli olan her hafta düzenli olarak oynaması, süre (maç pratiği) bulması ve özgüven kazanması. Ancak o zaman çok daha iyi bir oyuncu haline gelecektir.” tespitinde bulundu.

“LA LİGA’DA DA OYNAR”

23 yaşındaki futbolcunun kariyerinde gerçekleşmesini beklediği bir sonraki adımı açıklayan Tom Saintfiet, “Şimdilik takımına odaklanması gerekiyor. Kulüp zaten Türk futbolunun bir devi ve onun için iyi bir adım. Fenerbahçe’de başarılı olursa İspanya'ya, La Liga'ya gidebileceğini düşünüyorum; bu lig ona çok uygun olur. Ancak her oyuncu için hikâye aynıdır; size özgüven veren ve sizi gerçekten isteyen bir teknik direktöre ihtiyacınız vardır. Eğer Nene bunu bulursa, Avrupa'da zirveye ulaşabilir.” öngörüsünde bulundu.

“ÜST DÜZEY BİR PROFESYONELDİR”

Genç yeteneğin mental gücünden de bahseden Saintfiet, son olarak şunları söyledi:

“Nene, çok iyi bir insandır ve hoş bir kişiliğe sahiptir. Biraz içine kapanık ve utangaçtır ama üst düzey bir profesyoneldir. Onu tanıdığım kadarıyla güçlü bir kişiliğe sahip ancak yine de her şey birlikte çalıştığı antrenöre bağlı. Eğer kendini iyi hisseder, istendiğini ve kendisine saygı duyulduğunu bilirse parlayacak ve beklenen katkıyı verecektir. Fakat hocanızın güveninden yoksunsanız işiniz çok daha zordur. Nene, iyi bir oyuncu ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilir. Bunu daha önce gösterdi ve kendisi de bunun farkında. Bu yüzden toparlanarak yeniden güçlü bir dönüş yapacağına inanıyorum çünkü o çok güçlü biri.”

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