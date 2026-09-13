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SİHA'larda menzil büyüyor! Türk savaş uçaklarının vuruş kapasitesi 500 kilometreyi aşacak

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SİHA'larda menzil büyüyor! Türk savaş uçaklarının vuruş kapasitesi 500 kilometreyi aşacak

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Bayraktar AKINCI TİHA tarafından gerçekleştirilen ve 250 kilometrenin üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu İHA-300 süpersonik balistik füze testinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Aksaray'da düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki Roket Yarışması'nda değerlendirmelerde bulunan İkinci, süpersonik füze ailesini genişletmeye hazırlandıklarını duyurdu.

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Türkiye'nin savunma sanayisinde füze sistemlerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. ROKETSAN, İHA-300 süpersonik balistik füzesinin başarılı atış testinin ardından füze ailesini yeni kabiliyetlerle genişletmeye hazırlanıyor.

TEKNOFEST kapsamında Aksaray'da düzenlenen Roket Yarışması'nda İHA-300 ve TAYFUN Blok-4 çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, İHA-300 ve TAYFUN Blok-4 projelerinde gelinen son aşamayı anlattı.

SİHAlarda menzil büyüyor! Türk savaş uçaklarının vuruş kapasitesi 500 kilometreyi aşacak
Başlık ResmiSİHAlarda menzil büyüyor! Türk savaş uçaklarının vuruş kapasitesi 500 kilometreyi aşacak

İHA-300 250 KİLOMETRENİN ÜZERİNDEKİ HEDEFİ VURDU

Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen İHA-300'ün son testte 250 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu söyleyen İkinci, füzenin SİHA ve savaş uçaklarının uzun menzilli vuruş kabiliyetini artıracağını söyledi.

İkinci, "İHA-300, hem SİHA'larımızın hem de savaş uçaklarımızın çok daha uzun mesafedeki hedeflere angaje olmasını sağlayan, havadan yere süpersonik bir balistik füze. Biz bu aileyi genişletmek istiyoruz." dedi.

SİHAlarda menzil büyüyor! Türk savaş uçaklarının vuruş kapasitesi 500 kilometreyi aşacak
Başlık ResmiSİHAlarda menzil büyüyor! Türk savaş uçaklarının vuruş kapasitesi 500 kilometreyi aşacak

SİHA'LAR 300, SAVAŞ UÇAKLARI 500 KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

İHA-122 ve İHA-230 füzelerinin ardından İHA-300 ile menzilin daha ileri taşındığını anlatan İkinci, şöyle konuştu:

"Şu anda İHA-300 ile aslında onu biraz daha üzerine çıkarttık. 300 kilometrenin üzerinde İHA'larımız, 500 kilometrenin üzerinde savaş uçaklarımız angaje olabiliyor. Bu alanı daha da genişletmeye, daha da büyütmeye gayret gösteriyoruz."

İkinci, söz konusu kabiliyetin Türk SİHA'ları ve savaş uçaklarına vuruş üstünlüğü açısından ciddi avantaj sağlayacağını söyledi.

TAYFUN BLOK-4 SERİ ÜRETİME HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin hipersonik balistik füzesi TAYFUN Blok-4'e ilişkin çalışmaların da planlandığı şekilde sürdüğünü açıklayan İkinci, testlerin tamamlanmasının ardından seri üretimin başlayacağını söyledi.

"TAYFUN Blok-4'ün de bütün çalışmaları plana uygun olarak devam ediyor. İnşallah çok kısa zaman içerisinde de onu envantere alacak bir noktaya ulaştıracağız. Testleri devam ediyor. İnşallah o testlerden sonra da seri üretimleri çok yakında başlayacak."

AKINCI'DAN TAM İSABET

Bayraktar AKINCI, 11 Eylül'de Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Karadeniz üzerindeki test sahasına gitmişti. Sinop açıklarındaki testte AKINCI'dan ateşlenen ROKETSAN üretimi İHA-300, deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurmuştu.

Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin de Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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