2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde, milyonlarca öğrenci ve öğretmenin huzurla okula gidip gelmesi için okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri artırıldı. Tedbirleri açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilde emniyet ve jandarmanın sahaya indiğini, asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinin sıklaştığını duyurdu. Bakan Çiftçi “81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik. Gayemiz çok açık; çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın” dedi.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin heyecanla beklediği 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ders zili yarın çalacak. Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri de belli oldu.

Okullarda ders zili çalmadan güvenlik seferberliği! Bakan Çiftçi tedbirleri sıraladı, 81 ilde binlerce görevli sahada

"81 İLDE EKİPLERİMİZ SAHADA"

İçişleri Bakanlığı koordinesinde belirlenen tedbirleri açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin sahaya indiğini duyurdu. Bakan Çiftçi “Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada” dedi.

“ANNE BABALARIMIZIN GÖZÜ ARKADA KALMASIN”

Bakan Çiftçi, alınan önlemleri şöyle sıraladı:

81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik. Okullarımızı risk durumlarına göre değerlendiriyor; okul kolluk görevlilerimizi, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerimizi ve devriye ekiplerimizi ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendiriyoruz. Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız. Gayemiz çok açık; çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın.

2026-2027 eğitim-öğretim yılında hangi tedbirler alınacak?

Alınan tedbirler kapsamında eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak, öncelikli okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında okul önleri ve çevrelerinde denetimlere ağırlık verilecek. Trafik ve servis denetimleri de artırılırken, İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında tahsis edilen 31 bin Okul Bahçe Görevlisi okulların öncelik derecelerine göre görevlendirilecek.

Okullarda ders zili çalmadan güvenlik seferberliği! Bakan Çiftçi tedbirleri sıraladı, 81 ilde binlerce görevli sahada

EKİP VE DEVRİYE FAALİYETLERİ ARTIRILACAK

Eğitim-öğretim yılı boyunca okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve devriye faaliyetleri artırılacak, öncelikli olarak belirlenen okullarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Güvenlik kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik denetimler de artırılacak. Okul yönetimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyon etkin şekilde sürdürülecek.

Okullarda ders zili çalmadan güvenlik seferberliği! Bakan Çiftçi tedbirleri sıraladı, 81 ilde binlerce görevli sahada

İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Okul çevrelerinde bulunan internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde artırılacak. Okulla ilişkisi bulunmayan ve öğrencilerin güvenliği açısından risk oluşturabilecek şahıslara yönelik gerekli kontroller gerçekleştirilirken, mahalle sakinlerinden gelen gözlem ve ihbarlar da değerlendirilerek ihtiyaç duyulan ilave güvenlik tedbirleri alınacak.

Okullarda ders zili çalmadan güvenlik seferberliği! Bakan Çiftçi tedbirleri sıraladı, 81 ilde binlerce görevli sahada

OKUL ÇEVRELERİNDE NARKOTİK DENETİMİ

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında ilgili kurumların katılımıyla Güvenlik Tedbirleri Toplantıları gerçekleştirilecek. Başta Narkotimler olmak üzere ilgili kolluk birimlerinin okul önleri ve çevrelerindeki faaliyetleri artırılacak. Alkol, sigara ve tütün mamulleri ile kesici, delici ve yaralayıcı unsurların okul çevrelerinde bulundurulması ve satışının önlenmesine yönelik denetimler de eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürülecek. Öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve siber güvenlik konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

81 İLDE EMNİYET VE JANDARMA SAHAYA İNDİ

Trafik güvenliği kapsamında ise Bakan Çiftçi’nin talimatıyla 81 ilde Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri sahaya indi. Bu çerçevede, okul çevrelerinde yaya ve öğrenci güvenliğine yönelik denetimler artırılacak ve yayalara ilk geçiş hakkına ilişkin kontroller gerçekleştirilecek. Trafik işaret ve levhaları ile diğer fiziki tedbirler kontrol edilerek tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sağlanacak. Öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşımlarının sağlanması amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca yoğunlaştırılacak.

Okullarda ders zili çalmadan güvenlik seferberliği! Bakan Çiftçi tedbirleri sıraladı, 81 ilde binlerce görevli sahada

31 BİN OKUL BAHÇE GÖREVLİSİ

Okullarda alınacak tedbirler kapsamında ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından duyurulan 7 basamaklı güvenlik modeli uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 31 bin Okul Bahçe Görevlisi kontenjanı tahsis edildi. Okul Bahçe Görevlilerinin görevlendirmeleri, okulların öncelik dereceleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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