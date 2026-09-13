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Dünya

Yapay zeka devinin CEO'sundan korkutan itiraf! "Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum"

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Yapay zeka devinin CEO'sundan korkutan itiraf!

Yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zeka teknolojisinin katlanarak artan gelişim hızını tamamen kavrayamadığını itiraf etti. CBS News'e mülakat veren Amodei, sektördeki uzmanların son dönemde dile getirdiği endişelere değinerek, "İlerlemenin bu kadar hızlı olmasının, gerçekte nasıl bir şey olacağını tam olarak kavrayabildiğimi sanmıyorum" dedi.

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Yapay zekanın kontrolsüz gelişimi ve muhtemel riskleriyle ilgili tartışmalar büyürken, bu kez dikkat çeken açıklama sektörün önde gelen isimlerinden geldi.

Anthropic CEO'su Amodei, teknolojideki ilerlemenin ulaştığı hızı kendisinin bile tam olarak kavrayamadığını söyledi.

Yapay zeka devinin CEOsundan korkutan itiraf! Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum
Başlık ResmiYapay zeka devinin CEOsundan korkutan itiraf! Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum

"BU KADAR HIZLI OLMASINI KAVRAYABİLDİĞİMİ SANMIYORUM"

CBS News'e konuşan Amodei, yapay zekanın katlanarak artan gelişim hızına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İlerlemenin bu kadar hızlı olmasının, gerçekte nasıl bir şey olacağını tam olarak kavrayabildiğimi sanmıyorum."

Teknolojideki hızlanmanın sektör açısından bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyen Amodei, bunun yapay zeka çalışmalarının tamamen durdurulması gerektiği anlamına gelmediğine işaret etti:

"Bu, bugün paniğe kapılmamız ve her şeyi kapatmamız anlamına gelmiyor. Yapay zekanın gelişim hızına ayak uydurabilecek önlemlerin alınması şart" dedi.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE ORTAK KURAL ÇAĞRISI

Yapay zeka şirketlerinin ortak güvenlik standartları üzerinde anlaşması gerektiğini belirten Amodei, yeni sistemlerin piyasaya sürülme hızına ilişkin de bazı kurallar oluşturulmasını istedi.

Yapay zeka devinin CEOsundan korkutan itiraf! Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum
Başlık ResmiYapay zeka devinin CEOsundan korkutan itiraf! Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum

"10 YIL İÇİNDE İNSANLIĞI ÖLDÜREBİLİR" İDDİASI

Yapay zekanın güvenliği konusundaki tartışmalar, araştırmacı Coxon'un Anthropic'ten istifasıyla da büyüdü.

Son üç yılda OpenAI ve Anthropic'te araştırmacı olarak çalışan Coxon, iki şirketin yapay zeka konusunda yeterince sorumlu davranmadığını dile getirmişti.

Şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri konusunda kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu ileri süren Coxon "Bunlar yakında her şeyi hackleyebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelecek." diye konuştu.

Coxon ayrıca sektörde yapay zeka modelleri üzerinde çalışan bazı kişilerin, bu sistemlerin 10 yıl içerisinde "insanlığı öldürebileceğine" ciddi biçimde inandığını öne sürdü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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