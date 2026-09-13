2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçlarının açıklandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verileceğini açıkladı. Bakan Yumaklı “Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2 bin 164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık” dedi.

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklandığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı’dan KKYP müjdesi! 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verilecek

3 BİN 180 PROJEYE 11,3 MİLYAR LİRA DESTEK

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçları açıklandı. KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2 bin 164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık. Bunların bin 751'i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece KKYP bütçesinin yüzde 77'sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz. Ayrıca Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlayarak, tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.

Bakan Yumaklı’dan KKYP müjdesi! 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği verilecek

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) tarımda ve kırsalda üretimi artırmak, aile işletmelerini desteklemek ve verimliliği sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen bir hibe ve destek programıdır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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