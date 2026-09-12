Cezaevinde koğuşları ateşe verdiler! 7 kişi öldü, onlarca yaralı var

Suriye'nin Halep kırsalındaki Ayn el-Arab Cezaevi'nde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yangının, cezaevindeki bazı kişilerin çıkardığı kargaşa sırasında koğuşların ateşe verilmesi sonucu başladığı bildirildi.

Suriye'nin Halep kırsalındaki Ayn el-Arab Cezaevi'nde yangın çıktı. Yetkililer, yangının dün Ayn el-Arab kentinde yaşanan olayların ardından cezaevindeki bazı kişilerin çıkardığı kargaşa sırasında koğuşların ateşe verilmesi sonucu çıktığını bildirdi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR

Halep İç Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, alevlerin kısa sürede cezaevi binasına yayıldığı belirtildi. Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise dumandan etkilenmesi veya vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşması nedeniyle yaralandığı kaydedildi.

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Komutanlık, cezaevinin resmi hükümet kurumlarına devrine ilişkin sürecin entegrasyon planı kapsamında adli makamlar nezdinde devam ettiğini açıkladı. Yasal kararların beklenmesi nedeniyle cezaevinin fiili devrinin olaydan önce tamamlanamadığı ifade edildi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtilen açıklamada, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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