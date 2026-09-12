Belediye başkanından sürpriz karar! CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Ünlü'nün parti rozetini Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan takarken, Ünlü kararının "bir ayrılış günü" olmadığını söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Ünlü için partiye katılımı dolayısıyla rozet takma töreni düzenlendi. Törende Ünlü'nün rozetini, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı.

Törende konuşan Gizem Özcan, Acar Ünlü'nün Yeni Parti'ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise kararının bir ayrışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ünlü, "Bugün bizim için bir ayrılış günü değildir. Aksine bugün, daha da bütün olmamız gerektiğinin inancıyla, ayrışmadan, değerlerimize olan bağlılığımızla verdiğimiz bu karar, siyasi yolculuğumuzun devamıdır" dedi.

"MARMARİS İÇİN ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Marmaris'in sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten Ünlü, belediye başkanı olarak sorumluluğunun bütün Marmaris'e karşı olduğunu vurguladı.

Ünlü, "Marmaris halkı bizi bilir ki, siyasete girdiğimiz günden bu yana inandığımız değerlere hizmet etmek, memleketimize katkı sağlamak, birlikte yaşadığımız bu kentin sorunlarını çözmek gayesi içerisinde bulunduk. Yine bugün de aynı yerde duruyoruz. Marmaris bizim yaşam kentimiz. Kentimizin 12 ay yaşayacağı bir Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin kapılarının herkese açık olmaya devam edeceğini söyleyen Ünlü, merkezi hükümet, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve devletin diğer kurumlarıyla Marmaris'in menfaatleri doğrultusunda görüşmeye devam edeceklerini belirtti.

Belediye başkanından sürpriz karar! CHPden ayrılıp Yeni Partiye geçti

ROZETLERİ AİLESİNE TAKTI

Programın sonunda Acar Ünlü, siyasete ilk başladığı dönemde kendisine ilk rozetini takan babası Muhammed Ünlü ve annesi Şennur Ünlü'ye Yeni Parti rozetlerini taktı.

Tören, Ünlü'nün ailesi, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte verdiği fotoğrafın ardından sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası