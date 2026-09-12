Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Politika

Belediye başkanından sürpriz karar! CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Belediye başkanından sürpriz karar! CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye geçti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Ünlü'nün parti rozetini Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan takarken, Ünlü kararının "bir ayrılış günü" olmadığını söyledi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Ünlü için partiye katılımı dolayısıyla rozet takma töreni düzenlendi. Törende Ünlü'nün rozetini, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı.

Törende konuşan Gizem Özcan, Acar Ünlü'nün Yeni Parti'ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise kararının bir ayrışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ünlü, "Bugün bizim için bir ayrılış günü değildir. Aksine bugün, daha da bütün olmamız gerektiğinin inancıyla, ayrışmadan, değerlerimize olan bağlılığımızla verdiğimiz bu karar, siyasi yolculuğumuzun devamıdır" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
CHP "karar", Yeni Parti "katılım" bekliyordu! Yavaş krizi derinleşti
GÜNDEM

CHP "karar", Yeni Parti "katılım" bekliyordu! Yavaş krizi derinleşti

"MARMARİS İÇİN ÇÖZÜM ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Marmaris'in sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini belirten Ünlü, belediye başkanı olarak sorumluluğunun bütün Marmaris'e karşı olduğunu vurguladı.

Ünlü, "Marmaris halkı bizi bilir ki, siyasete girdiğimiz günden bu yana inandığımız değerlere hizmet etmek, memleketimize katkı sağlamak, birlikte yaşadığımız bu kentin sorunlarını çözmek gayesi içerisinde bulunduk. Yine bugün de aynı yerde duruyoruz. Marmaris bizim yaşam kentimiz. Kentimizin 12 ay yaşayacağı bir Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin kapılarının herkese açık olmaya devam edeceğini söyleyen Ünlü, merkezi hükümet, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve devletin diğer kurumlarıyla Marmaris'in menfaatleri doğrultusunda görüşmeye devam edeceklerini belirtti.

Belediye başkanından sürpriz karar! CHPden ayrılıp Yeni Partiye geçti
Başlık ResmiBelediye başkanından sürpriz karar! CHPden ayrılıp Yeni Partiye geçti

ROZETLERİ AİLESİNE TAKTI

Programın sonunda Acar Ünlü, siyasete ilk başladığı dönemde kendisine ilk rozetini takan babası Muhammed Ünlü ve annesi Şennur Ünlü'ye Yeni Parti rozetlerini taktı.

Tören, Ünlü'nün ailesi, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte verdiği fotoğrafın ardından sona erdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme
"DAHA KÜÇÜK DEPREM..."
Marmara'daki fay için yeni değerlendirme
"İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Zelenskiy'i hem davet etti, hem sert yüklendi
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
Belediye başkanı istifasını sundu, değişikliği yaptı
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
Cengiz Ünder yıldızlaştı, Çorum FK farklı kazandı
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
FELAKET BÜYÜYOR
FELAKET BÜYÜYOR
Bir günde iki katına çıktı, uyduya yakalandı
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
Küçükçekmece’de talihsiz kadının ölüm anı kamerada
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
İKİ ÜLKE ANLAŞTI
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak!
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
Polise direnip gazetecilere tükürmüştü
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hull City'de Sergej Jakirovic'in milli ara endişesi
Hull City'de Jakirovic'in milli ara endişesi
Kaydet
Cevdet Yılmaz'dan net mesaj: Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız
Cevdet Yılmaz: Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız
Kaydet
Google'ın İsrail planı ortaya çıktı: Ekip kuruldu, başına getirilen isim dikkat çekti
Google'dan 'yapay zeka çipi' hamlesi: İsrail'de yeni ekip kurdu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.