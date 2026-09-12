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Cevdet Yılmaz'dan net mesaj: Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız

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Cevdet Yılmaz'dan net mesaj: Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör ve vesayetle mücadelesine ilişkin mesajlar verdi. Yılmaz, "Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız inşallah" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de çeşitli temaslarda bulunarak iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada ekonomi, siyasi istikrar, vesayet ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, 2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirin bu yıl 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. İhracatın 280 milyar doları bulduğunu belirten Yılmaz, turizm gelirlerinin ise 65 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

Türkiye'nin son 23 yılda siyasi istikrarı yakaladığını belirten Yılmaz, darbe ve muhtıra girişimlerinin ülkeye ağır bedeller ödettiğini söyledi.

Cevdet Yılmazdan net mesaj: Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız
Başlık ResmiCevdet Yılmazdan net mesaj: Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız

"VESAYETTEN KURTULDUK, TERÖRDEN DE KURTULACAĞIZ"

12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümünde konuşan Yılmaz, milli iradeye yönelik müdahalelerin Türkiye'ye ağır bedeller ödettiğini belirtti. Vesayetçi zihniyet ve terörün ülkeye çok şey kaybettirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bugün bir taraftan da 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız inşallah. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım" dedi.

Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başladığını ve bunun bir devlet politikasına dönüştüğünü söyledi. Sürece TBMM'nin de güçlü destek verdiğini belirten Yılmaz, bu süreci sonuçlandırmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetine de değinen Yılmaz, "Bir hesaba göre en az 2,3 trilyon dolar ülkemize maliyeti oldu bu iş" dedi.

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"TÜRKİYE YÜZYILI'NI HEP BİRLİKTE İNŞA ETMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin vesayet ve terörün oluşturduğu yüklerden kurtularak Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlediğini belirten Yılmaz, "Sağlam bir zemin oluştu, şimdi Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmemiz lazım" diye konuştu.

Yılmaz, bu sürecin yalnızca siyaset açısından değil, ekonomi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak kamu, özel sektör, reel sektör, sivil toplum ve akademinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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