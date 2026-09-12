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Teknoloji

Google'ın İsrail planı ortaya çıktı: Ekip kuruldu, başına getirilen isim dikkat çekti

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Google'ın İsrail planı ortaya çıktı: Ekip kuruldu, başına getirilen isim dikkat çekti

Google'ın İsrail'de robotlar ve otonom sistemlere yönelik yeni bir yapay zeka çipi geliştirmek için ekip kurduğu bildirildi. Ekibin başına İsrailli 'Hailo' şirketinin yöneticisi Guy Kaminitz’'in getirildiği aktarıldı.

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ABD merkezli teknoloji devi Google, robotlar ve otonom sistemler için çip geliştirmek üzere İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Guy Kaminitz liderliğinde bir ekip kurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Google'ın veri ağı çiplerinin geliştirilmesi için eski NVIDIA İsrail yöneticisi ve İsrail merkezli veri altyapısı ve teknoloji şirketi Pliops'un üst yöneticisi Ido Bukspan'ı da işe aldığını yazdı.

Haberde, Google'ın İsrail'de yapay zeka çipi üretmek amacıyla üst düzey yöneticiler ve donanım mühendislerinden oluşan bir ekip kurduğu belirtildi.

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İSRAİL'DE ÜRETİM 2021'DE BAŞLADI

Google'ın Google Cloud bünyesinde 2021'de İsrail'de çip üretme faaliyetlerine başladığı aktarılan haberde, şirketin Tel Aviv ve Hayfa'da yaklaşık 700 mühendis istihdam ettiği kaydedildi.

Yeni ekibin, işlem süreçlerini hızlandırmak ve bulut kaynaklarına duyulan ihtiyacı azaltmak amacıyla yapay zeka görevlerini bulut sunucuları yerine doğrudan cihazlar üzerinden çalıştırmaya yönelik bir yapay zeka yongası geliştirdiği bildirildi.

İsrailli teknoloji şirketi Hailo'nun yöneticisi Kaminitz, girişimin başına geçtiğini sosyal medya hesabından duyururken, şirketin bazı mühendislerinin de kendisine katıldığı aktarıldı. Haaretz, Google'ın konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığını belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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