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T-Otomobil

SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı

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SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı

Markaların Eylül ayı fiyat listelerini güncellemesiyle Türkiye’de 2 milyon TL’nin altında satılan sıfır SUV modelleri belli oldu. 1 milyon 490 bin TL’den başlayan fiyatlarla listede 15 model yer aldı.

İşte Türkiye’de 2 milyon TL’nin altında alınabilen sıfır SUV modelleri ve güncel fiyatları...

SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı

SUV FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK

Türkiye’de otomobil pazarında SUV modellerine olan ilgi artmaya devam ederken, fiyatlar da yükselişini sürdürüyor. Eylül ayı fiyat listelerinin açıklanmasıyla birlikte 2 milyon TL’nin altında satın alınabilen sıfır SUV modellerinin sayısı da netleşti.

Listenin en dikkat çeken tarafı, giriş seviyesinin 1,5 milyon TL sınırına dayanması oldu.

2 milyon TL’nin altında kalan modeller arasında benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler bulunuyor.

Peki 2 milyon TL’nin altında hangi SUV modelleri bulunuyor? İşte güncel fiyatlarıyla 15 model...

Hyundai INSTER
FotoğrafHyundai INSTER

1. Hyundai INSTER – 1.490.000 TL

2 milyon TL sınırının altında yer alan modeller arasında en düşük fiyatlı seçenek Hyundai INSTER oldu. Elektrikli yapısıyla dikkat çeken model, 1 milyon 490 bin TL başlangıç fiyatıyla listenin ilk sırasında bulunuyor.

Hyundai Bayon
FotoğrafHyundai Bayon

2. Hyundai Bayon – 1.625.000 TL

Hyundai'nin şehir SUV'u Bayon, 1 milyon 625 bin TL fiyatıyla 2 milyon TL'nin altında kalan seçeneklerden biri. Kompakt boyutları ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla öne çıkıyor.

Kia EV2
Fotoğraf Kia EV2

3. Kia EV2 – 1.649.000 TL

Tamamen elektrikli modellerden Kia EV2 de listenin dikkat çeken araçları arasında. Modelin fiyatı 1 milyon 649 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Dacia Jogger
FotoğrafDacia Jogger

4. Dacia Jogger – 1.730.000 TL

Geniş iç hacmiyle öne çıkan Dacia Jogger, 1 milyon 730 bin TL fiyatıyla 2 milyon TL sınırının altında yer alıyor.

Dacia Sandero Stepway
FotoğrafDacia Sandero Stepway

5. Dacia Sandero Stepway – 1.786.000 TL

SUV görünümlü crossover modeller arasında yer alan Sandero Stepway'in Eylül ayı fiyatı 1 milyon 786 bin TL olarak listeleniyor.

Opel Mokka
FotoğrafOpel Mokka

6. Opel Mokka – 1.800.000 TL

Opel'in kompakt SUV modeli Mokka da 2 milyon TL'nin altında kalmayı başardı. Modelin fiyatı 1 milyon 800 bin TL seviyesinden başlıyor.

Kia Stonic
FotoğrafKia Stonic

7. Kia Stonic – 1.830.000 TL

Kia Stonic, 1 milyon 830 bin TL fiyatıyla listenin bir diğer seçeneği. Kompakt SUV sınıfındaki model, şehir kullanımına yönelik seçenekler arasında bulunuyor.

Citroen e-C3 Aircross
FotoğrafCitroen e-C3 Aircross

8. Citroen e-C3 Aircross – 1.855.000 TL

Elektrikli SUV seçeneklerinden Citroen e-C3 Aircross'un fiyatı 1 milyon 855 bin TL. Model, listenin elektrikli alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Renault Duster
FotoğrafRenault Duster

9. Renault Duster – 1.865.000 TL

Türkiye'de en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Renault Duster, 1 milyon 865 bin TL başlangıç fiyatıyla 2 milyon TL'nin altında bulunuyor.

Fiat Egea Cross
FotoğrafFiat Egea Cross

10. Fiat Egea Cross – 1.890.900 TL

Fiat'ın crossover modeli Egea Cross, 1 milyon 890 bin 900 TL fiyatıyla 2 milyon TL sınırına oldukça yaklaşıyor.

Kia XCeed
FotoğrafKia XCeed

11. Kia XCeed – 1.895.000 TL

Kia XCeed'in başlangıç fiyatı 1 milyon 895 bin TL olarak açıklanıyor. Böylece model de 2 milyon TL'nin altında kalan seçenekler arasına giriyor.

Opel Frontera Elektrik
FotoğrafOpel Frontera Elektrik

12. Opel Frontera Elektrik – 1.895.000 TL

Elektrikli SUV arayanlar için Opel Frontera'nın elektrikli versiyonu da listede. Modelin fiyatı 1 milyon 895 bin TL seviyesinde.

Nissan Juke
FotoğrafNissan Juke

13. Nissan Juke – 1.899.000 TL

Nissan Juke, 1 milyon 899 bin TL fiyatıyla 2 milyon TL sınırının hemen altında bulunuyor.

Togg T10X
FotoğrafTogg T10X

14. Togg T10X – 1.909.048 TL

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg T10X de 2 milyon TL'nin altında kalan modeller arasında. T10X'in başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 TL.

Skoda Kamiq
FotoğrafSkoda Kamiq

15. Skoda Kamiq – 1.962.700 TL

Listenin son sırasında Skoda Kamiq bulunuyor. Modelin fiyatı 1 milyon 962 bin 700 TL ile 2 milyon TL sınırının altında kalıyor.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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