SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı

SUV FİYATLARINDA KRİTİK EŞİK

Türkiye’de otomobil pazarında SUV modellerine olan ilgi artmaya devam ederken, fiyatlar da yükselişini sürdürüyor. Eylül ayı fiyat listelerinin açıklanmasıyla birlikte 2 milyon TL’nin altında satın alınabilen sıfır SUV modellerinin sayısı da netleşti.

Listenin en dikkat çeken tarafı, giriş seviyesinin 1,5 milyon TL sınırına dayanması oldu.

2 milyon TL’nin altında kalan modeller arasında benzinli, hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler bulunuyor.

Peki 2 milyon TL’nin altında hangi SUV modelleri bulunuyor? İşte güncel fiyatlarıyla 15 model...