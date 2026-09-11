Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'ye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakan'ına talimat verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de toplu açılış töreninde şehre yönelik yeni yatırımları peş peşe açıkladı. Rize Şehir Hastanesi’nin yüzde 70’inin tamamlandığını belirten Erdoğan, kalan bölümün hızla bitirilmesi için Sağlık Bakanı’na talimat verdiğini söyledi. Erdoğan ayrıca yaklaşık 10 milyar lira değerindeki 26 projenin açılışını yapacaklarını, 3 yeni yatırımın temelini atacaklarını ve Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi’ni hayata geçireceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize merkez ve ilçelerinde yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor.

Rizelilerin yoğun ilgisine teşekkür eden Erdoğan, kendisine zaman zaman “Yorulmuyor musun?” diye sorulduğunu belirterek hizmet vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizeye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakanına talimat verdim

“DURMUYORUZ, DURAKSAMIYORUZ”

Erdoğan, “Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz, rehavete kapılmıyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe geziyor, ülkemizin eksiğini gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rize’ye her gelişlerinde yeni eserler kazandırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim de derdimiz Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizeye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakanına talimat verdim

26 PROJE AÇILACAK, 3 YATIRIMIN TEMELİ ATILACAK

Törende hizmete alınacak projelerin toplam değerini de açıklayan Erdoğan, 26 projenin resmi açılışının gerçekleştirileceğini, 3 yeni yatırımın ise temelinin atılacağını söyledi.

Erdoğan, söz konusu yatırımların toplam değerinin yaklaşık 10 milyar lira olduğunu belirterek projelerin Rize’ye ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

SPOR TESİSLERİ VE YENİ YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerinin bakım ve onarımlarının tamamlandığını söyleyen Erdoğan, iyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerinin de yakın zamanda hizmete açılacağını ifade etti.

Erdoğan, altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanan, 190 iş yerinin bulunduğu Çifte Kavak Sanayi Sitesi ile 12 bin 500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalinin de hizmete alınacağını açıkladı. Çamlıhemşin’de ise 91 konut ve 12 dükkânın temelinin atıldığını belirten Erdoğan, bu yatırımların toplam değerinin 3 milyar lirayı aştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizeye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakanına talimat verdim

RİZE GÜNEY ÇEVRE YOLU VE TÜNELLER PROJESİ

Ulaştırma yatırımlarına da değinen Erdoğan, yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller Projesi için hazırlık ve proje çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla şehir içi ulaşımın rahatlayacağını ve trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

Erdoğan, projenin Rize’nin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getireceğini belirterek çalışmaların yakından takip edildiğini vurguladı.

İYİDERE LOJİSTİK LİMANI’NDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere Lojistik Limanı Projesi’nde de önemli bir seviyeye ulaşıldığını belirtti. Limanın Ovit üzerinden Kalkınma Yolu’na bağlanmasıyla Rize’nin uluslararası ticaret güzergâhındaki stratejik konumunun daha da güçleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizeye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakanına talimat verdim

AYDER VE FIRTINA VADİSİ’NE ULAŞIM RAHATLAYACAK

Erdoğan ayrıca 36,5 kilometrelik Pazar-Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin ve Ayder yolu ile Tunca yolu üzerindeki ulaşım yatırımlarının takip edildiğini ifade etti. Projelerin tamamlanmasıyla Ayder ve Fırtına Vadisi’ne ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtti.

Rize’de turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedeflediklerini belirten Erdoğan Ayder’in güzelliklerinin daha görünür hale geleceğini söyledi. Sağlık yatırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 1235 yatak kapasitesine ulaşan 1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi’nin yüzde 70’inin tamamlandığını açıkladı.

"SAĞLIK BAKANINA TALİMAT VERDİM"

Erdoğan, 320 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastanenin bir an önce tamamlanması için Sağlık Bakanlığına talimat verdiğini ifade etti. Rize Şehir Hastanesi’nin en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacağını belirten Erdoğan, hastanenin kasım ayında hasta kabulüne başlayacağını, 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi’nin de yapımının sürdüğünü söyledi. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanesi’nin de inşa sürecinin başlatılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizeye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakanına talimat verdim

TOKİ İLE 5 BİN 636 KONUT TAMAMLANDI

Rize’deki konut yatırımlarına ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 5 bin 636 konutun tamamlandığını, 1.221 konutun yapımının ise sürdüğünü açıkladı.

Erdoğan; Yağlıtaş Mahallesi’nde 465 konut, 4 iş yeri ve 1 caminin, Kendirli’de 79, Madenli’de 143 ve Çayeli’nde 79 konutun açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Yeni evlerine kavuşan vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de konuşuyor

330 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

Rize’nin yeşil dokusunu güçlendirecek projelere de değinen Erdoğan, toplam 330 bin metrekarelik millet bahçesi yatırımlarının hizmete sunulduğunu açıkladı.

İyidere’de millet kıraathanesi, ilçe kütüphanesi, çocuk parkı ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı millet bahçesinin açılışının yapıldığını belirten Erdoğan, Çamlıhemşin’de de vatandaşların tabiatla iç içe vakit geçirebileceği ve çocukların oyun oynayabileceği millet bahçesinin hizmete alındığını söyledi.

GÜNEYSU’DA 27 İŞ YERİ TESLİM EDİLİYOR

Erdoğan, Güneysu’da altyapı ve çevre düzenlemesi tamamlanan 27 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Rize’de tabiat parkı, spor aktivite alanları ve bisiklet yoluna yönelik yatırımların da hizmete alındığını belirten Erdoğan, bisiklet yolunun üçüncü etabının da tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizeye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakanına talimat verdim

RİZE KÜLTÜR SOKAĞI AÇILIYOR

Kültür ve sanatın şehirlerin geleceğindeki önemine dikkat çeken Erdoğan, Rize Kültür Sokağı’nın da hizmete açıldığını duyurdu.

Erdoğan, “Gençler; edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder” dedi.

Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticilerin destekleneceğini, sergi alanlarının genişletileceğini ve el emeği ürünlerin üretim ile satış süreçlerine katkı sağlanacağını belirten Erdoğan, projenin şehir ekonomisine de destek vereceğini ifade etti.

10 OKULDA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Rize’de eğitim altyapısına yönelik yatırımların da sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez ve ilçelerdeki 10 okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve eğitim öğretime hazır hale getirildiğini açıkladı.

Çamlıhemşin’de yapımı tamamlanan 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini kabul edeceğini söyleyen Erdoğan, Rize merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdu’nun hizmete alınacağını bildirdi.

Konuşmasında siyasi tartışmalara değinen Erdoğan, iktidarın önceliğinin milletin talepleri ve hizmet siyaseti olduğunu söyledi.

“BAŞKALARININ GÜNDEMLERİ FARKLI OLABİLİR”

Erdoğan, “Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir” dedi.

Siyasi polemiklere mesafeli olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Rizeye peş peşe müjdeler: Sağlık Bakanına talimat verdim

“SİZLERİN EMANETİNİ TAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete karşı sorumluluk taşıdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.”

“BİZİM GÜNDEMİMİZDE SADECE HİZMET VAR”

Muhalefet cephesindeki tartışmalara da gönderme yapan Erdoğan, isim vermeden sert ifadeler kullandı:

“Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın ne de satılmış atışmanın tarafı asla değiliz.”

Erdoğan sözlerini, “Bizim gündemimizde sadece hizmet var. Eser siyaseti var” diyerek tamamladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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