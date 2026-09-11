Premier Lig'de tam 10 yıl sonra bir ilk: Jakirovic'ten Hull City tarihine geçen başarı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'yi çalıştıran Sergej Jakirovic, "ağustos ayının teknik direktörü" ödülüne layık görüldü. Bosnalı teknik direktör, Hull City'de Mike Phelan ve Phil Brown'un ardından bunu başaran ilk isim oldu.

Premier Lig'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi çalıştıran Sergej Jakirovic'in ağustos ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

PHELAN VE BROWN'DAN SONRA İLKİ BAŞARDI

Ağustos 2016'dan bu yana bu ödülü kazanan ilk Hull City teknik direktörü olan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Mike Phelan ve Phil Brown'un ardından kulüp tarihinde ödülü kazanan 3'üncü teknik direktör oldu.

Sergej Jakirovic

HULL CITY'DEN 3'TE 3

Hull City, Premier Lig'de sezona Manchester United'ı 2-0, Coventry City'yi de 1-0 mağlup ederek 2'de 2 ile başladı. Kaplanlar, son olarak Aston Villa ile taraftarı önünde 0-0 berabere kaldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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