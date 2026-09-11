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Ekonomi

Bisikletli zabıtalar sahaya indi! Yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek

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Bisikletli zabıtalar sahaya indi! Yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliliği kapsamında dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Kentte yere çöp atanlara 4 bin TL ceza kesilecek. Sahaya inen yaka kameralı 10 kişilik bisikletli zabıta ekipleri, ihlalleri tespit edecek.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir kent hedefiyle yeni bir çalışmaya imza attı. Şehir merkezinde dinamik denetim imkânı sunan 10 kişilik Bisikletli Zabıta Ekibi göreve başladı. Yaka kameraları sayesinde şeffaf ve anlık tespit yapacak olan ekipler, caddelerden parklara kadar kentin her noktasında çevreye duyarsız davranış sergileyenlere karşı kararlılıkla mücadele edecek.

Bisikletli zabıtalar sahaya indi! Bu kentimizde yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek
Başlık ResmiBisikletli zabıtalar sahaya indi! Bu kentimizde yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek

YERE ÇÖP ATANA CEZA KESİLECEK

Çevre temizliği konusunda sıfır tolerans dönemine girildiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, amaçlarının ceza yazmak değil, Manisa’yı temiz tutmak olduğunun mesajını verdi.

Bisikletli zabıtalar sahaya indi! Bu kentimizde yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek
Başlık ResmiBisikletli zabıtalar sahaya indi! Bu kentimizde yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek

Şehrin temiz tutulmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Başkan Dutlulu, "Manisa’mızı kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz. Şehrimizin sokaklarına, kaldırımlarına ve ortak kullanım alanlarına çöp atan ya da çöp attığı tespit edilen kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulamaya başladık. 10 kişilik bisikletli zabıta ekiplerimiz, yaka kameralarıyla sahada olacak; çevreyi kirleten davranışları tespit ederek gerekli işlemleri uygulayacak. Amacımız ceza yazmak değil, Manisa’mızı temiz tutmak. Çünkü Manisa bizim evimiz. Evimizi temiz tutmak ve ortak yaşam alanlarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu." dedi.

Bisikletli zabıtalar sahaya indi! Bu kentimizde yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek
Başlık ResmiBisikletli zabıtalar sahaya indi! Bu kentimizde yere çöp atana 4 bin TL ceza kesilecek

Bisikletli Zabıta Ekipleri, motorlu araçların girmekte zorlandığı dar sokaklarda, yaya bölgelerinde ve park alanlarında devriye turları atarak anında müdahale kapasitesini artıracak. Yaka kameraları sayesinde kayıt altına alınan tespitlerle kurallara uymayan şahıslara yasal mevzuat uyarınca idari yaptırım uygulanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu adımla hem caydırıcılığı artırmayı hem de Manisalıların ortak yaşam kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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