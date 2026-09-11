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Osimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler!

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Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı sonrasında gözler Nijeryalı yıldızın ne zaman sahalara döneceğine çevrildi. Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting Lizbon deplasmanında forma giyemeyen golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklama geldi. Osimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı sorusu gündemdeyken sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler de dikkat çekti.

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Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Osimhen'den yoksun çıktığı Sporting Lizbon karşılaşmasını 3-1 kaybetti. Nijeryalı futbolcunun yokluğu, Galatasaray'ın hücum gücü açısından da yeniden gündeme geldi. Bu sezon oynadığı 4 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Osimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı merak konusu.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray'ın 6 Eylül'de yaptığı açıklamada Victor Osimhen'in sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain, yani kanama ve zorlanma tespit edildiği bildirildi. Kulübün sağlık durumuna ilişkin açıklamasında Osimhen'in yanı sıra Mario Lemina'nın da aynı bölgede benzer seviyede sakatlık yaşadığı belirtildi. Her iki futbolcunun da tedavi süreçlerinin devam ettiği duyuruldu.

Osimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler!
Başlık ResmiOsimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler!

Galatasaray tarafından Osimhen'in sahalara döneceği kesin tarih ise henüz açıklanmadı. Oyuncunun dönüş takvimi, tedaviye vereceği cevap ve sağlık ekibinin değerlendirmeleri doğrultusunda netleşecek.

Osimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler!
Başlık ResmiOsimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler!

OSİMHEN BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Portekizli eski futbolcu Saleiro da yaptığı değerlendirmede Osimhen'in dönüşünün Galatasaray'ın hücum yapısını önemli ölçüde değiştirebileceğini ifade etti.

Osimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler!
Başlık ResmiOsimhen ne zaman dönecek, Barcelona maçında oynayacak mı? Sakatlık durumuna ilişkin son gelişmeler!

Saleiro Galatasaray'ın Barcelona karşısında Osimhen'in de bulunduğu eksiksiz bir kadroyla sahaya çıkmasının sarı-kırmızılı takımın şansını artırabileceğini belirtti. Nijeryalı yıldızın karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği tedavi sürecinin ardından belli olacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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