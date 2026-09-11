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Ersun Yanal'ın İsmail Kartal ve "istifa" çıkışı gündem oldu: Bu iş bitmiştir, geçmiş olsun

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Ersun Yanal'ın İsmail Kartal ve

Fenerbahçe'yi son defa Süper Lig'de şampiyonu yapan (2013-2014 sezonu) teknik direktör olan Ersun Yanal, Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 sonuçlanan Roma maçı sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası ve Başkan Aziz Yıldırım'ın kameralar karşısında istifayı geri çevirmesini değerlendirdi. Yanal, "Eğer ruhun kaldırmıyorsa eyvallah hocam, yani bu işi bir daha yapma" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2008 yılından bu yana ilk defa mücadele eden Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal, güzel bir futbol sergilenen karşılaşma sonrası İsmail Kartal'ın sürpriz şekilde istifa etmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum" dedi.
Başlık Resmiİsmail Kartal, "Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum" dedi.
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"BU İŞTEN BİR DAHA ÜRETİM ÇIKMAZ"

Kişisel YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmeler yapan 64 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu işten bir daha üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek? Kuvvet mi, güç mü, inanç mı görecek? Arkasını ne zaman dönecek diye mi düşünecek? Sen ordu komutanına bakarak savaşırsın, saldırırsın. Ulu Önder Atatürk, 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyordu. Komutana bakarsın, anladın mı? Yani bir komutan 'Ben yokum, bittim, ben artık bırakıyorum' derse, bir daha o komutanın ne kadar iş yapacağını düşünüyorsun? İnsanlar arkasından tef çalarlar, olur mu öyle şey? Bu iş bitmiştir, geçmiş olsun!" dedi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yaptı.
Başlık ResmiErsun Yanal, Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yaptı.

"YILDIRIM'LA BERABER FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİRİZ"

Kendisinin yeni göreve gelme ihtimalini değerlendiren Yanal, "Fenerbahçe'nin bize ihtiyacı olduğu her alanda biz her zaman bu konuda hiçbir zaman hiçbir mazereti kabul etmeden soyunuruz, soyunduk. Ben Fenerbahçe 17'nci sıradayken geldim, hiç problem değil. Ancak, bugün Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var ve Aziz Yıldırım onun arkasında duracak şekilde iddialı sözleri dile getiriyor. Bu doğru bir duruş. Biz Aziz Bey'le beraber Fenerbahçe'ye yarar değil zarar veririz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır.
Başlık ResmiFenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır.

"BU ÜLKEDE KİME NE YAPMADILAR?"

Deneyimli teknik adam, "İsmail Kartal'ın bu ruh halini çok iyi anlıyorum. Gençlerbirliği maçından sonra söylediğim gibi, 'mobbing başladı' dediğim süreç olağanüstü hızla ilerledi. Her gün daha fazlasıyla üst üste bindi. Bir insanın bedeninin kaldıramayacağı bir ruh hali İsmail Hoca'nın üstündeydi. Atarlar hocam, taş da atarlar, sopa da atarlar. Bu ülkede kime ne yapmadılar? Eğer ruhun kaldırmıyorsa eyvallah hocam, yani bu işi bir daha yapma" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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