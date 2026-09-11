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Spor

Okan Buruk umut saçtı: Karalar bağlamak yok!

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Okan Buruk umut saçtı: Karalar bağlamak yok!

Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon deplasmanda Frankfurt’tan beş gol yediklerini ancak sonrasında dünya devlerini dize getirdiklerini söyleyen Buruk, “Yine öyle olacak” dedi.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Sporting’e 3-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, mağlubiyeti hakem kararlarına bağladı. Öne geçtikleri maçta rahat bir galibiyet elde edecekken Norveçli hakemin Sporting’li oyuncuya göstermediği kırmızı kart ve aleyhlerine verdiği penaltıyla maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini söyleyen Okan Hoca, soyunma odasında üzgün duran oyuncularını ayağa kaldırmaya çalıştı. Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezonki başlangıcı hatırlatan Buruk, “Frankfurt’tan beş yedik, sonrasında dünyanın devlerini dize getirdik. Liverpool’u iki kere yendik, Juventus’u eledik. Son 16’ya kaldık. Yine öyle olacak” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

GERİYE YASLANIYORUZ

Leverkusen maçına oranla daha iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Buruk, “İlk yarıda çok daha iyi oynadık. Artılarından bakalım ve yanlışları düzeltelim. Takım olarak en büyük problemimiz skoru elde ettikten sonra tempoyu düşürmek. İyi oyunumuzu 90 dakikaya yaymalıyız. Skoru koruma düşüncesiyle geriye yaslandığımızda bunun bedelini ödüyoruz. Rakipler ceza sahasına yakın yerlerden duran top kazanıyor, olmadık penaltılar veriliyor. En iyi savunma hücum etmektir. Rakibi ceza sahamıza bu kadar yaklaştırmamalıyız. Hatalarımızdan ders çıkarıp devam etmeliyiz. Üzülmemizin nedeni, galip gelebileceğimiz bir maçı kaybetmiş olmamız” diye konuştu.

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