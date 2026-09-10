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Spor

Archie Brown'ın 'istifa' şaşkınlığı: "Bilmiyordum"

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Archie Brown'ın 'istifa' şaşkınlığı:

Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kaldığı maçın oyuncusu seçilen Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa kararını basın toplantısında öğrenirken büyük şaşkınlık yaşadı. Bir gazetecinin "Teknik direktörünüz İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini söyledi. Size soyunma odasında bir konuşma yaptı mı?" sorusuna şaşıran Brown, Kartal'ın istifasından haberinin olmadığını söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İngiliz futbolcu Archie Brown, maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Archie Brown, müsabakanın ardından Chobani Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"İKİNCİ YARIDA İYİ BİR MOMENTUM YAKALADIK"

İyi bir şekilde ilerlemek istediklerini belirten Brown, "Bütün zafer Tanrı'ya ait. Umuyorum ki bugün elde etmiş olduğumuz momentumu sonraki maçlara taşırız." dedi.

Maçın ikinci yarısında öz güvenli hareket ettiklerini anlatan İngiliz savunma oyuncusu, "Hangi boşlukları kullanmamız gerektiğini anladık. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Rakibe karşı avantaj sağlamamız gereken şeyleri yaptık. Oyuna katılmak için bazen 45 dakikaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Biz de ikinci yarı oyuna girerek iyi bir momentum yakaladık." diye konuştu.

İSTİFAYI BASIN TOPLANTISINDA ÖĞRENDİ

Bir gazetecinin "Teknik direktörünüz İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini söyledi. Size soyunma odasında bir konuşma yaptı mı?" sorusuna şaşıran Brown, sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın istifasından haberinin olmadığını ifade etti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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