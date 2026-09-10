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Dünya

Kızını öne sürdü, onu sakladı: "Kim Jong Un'un bir çocuğu daha var" iddiası

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Kızını öne sürdü, onu sakladı:

Dünyanın en kapalı rejimlerinden Kuzey Kore’nin lider ailesine ilişkin yeni bir iddia gündemde. İstihbarat kaynakları, Kim Ju Ae’nin cinsiyeti bilinmeyen bir kardeşi olduğunu öne sürdü.

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Dünyanın en kapalı kutusu olarak kabul edilen Kuzey Kore’de liderlik koltuğunun geleceğine dair kritik bir detay gün yüzüne çıktı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi tarafından paylaşılan raporda, Kim Jong Un'un halefi olarak yetiştirildiği değerlendirilen kızı Kim Ju Ae’nin kendisinden küçük bir kardeşinin bulunduğu ifade edildi. Küçük kardeşin cinsiyetinin ise henüz bilinmediğini bildirdi.

Kızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası
Başlık ResmiKızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası

KUZEY KORE LİDERİNİN "3 ÇOCUĞU VAR" İDDİASI

Seul yönetimi daha önce Kim Jong Un'un üç çocuğu olduğuna inandığını açıklamış ancak çocukların doğum sırası konusunda belirsizlik bulunduğunu belirtmişti.

İstihbarat servisi tarafından yapılan açıklamada, "Ulusal İstihbarat Servisi şu anda Kim Ju Ae'nin halef olarak yetiştirildiğini değerlendiriyor ve cinsiyeti bilinmeyen küçük bir kardeşi bulunduğunu düşünüyor" denildi.

Kızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası
Başlık ResmiKızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası

NTV Haber'in derlediği habere göre istihbarat servisi, Kim Ju Ae'nin bir ağabeyi olup olmadığına ilişkin iddiaların da araştırılmaya devam ettiğini açıkladı.

Ancak istihbarata göre böyle bir ağabey gerçekten varsa bile Kuzey Kore liderliğinin halefi olabilecek bir konumda bulunmuyor.

Kurum, "Var olsa bile halef olabilecek bir durumda olmadığı değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

2022’DE KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKTI

Kim Ju Ae, Kuzey Kore kamuoyunun karşısına ilk kez 2022 yılında çıktı.

Ju Ae, babası Kim Jong Un ile birlikte kıtalararası balistik füze fırlatılışını izlerken görüntülendi.

Kızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası
Başlık ResmiKızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası

O tarihten bu yana babasının yanında giderek daha sık görülmeye başlayan Ju Ae, ülkenin önemli siyasi ve askeri etkinliklerinin birçoğuna katıldı. Bunlar arasında Pekin'e gerçekleştirilen yüksek profilli bir ziyaret de bulunuyor.

Ju Ae'nin Kim Jong Un'un yanında bu kadar görünür hale gelmesi, uzun süredir Kuzey Kore liderinin yerine geçmek üzere hazırlandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Kuzey Kore devlet medyasının Ju Ae için kullandığı ifadeler de halef tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

DEVLET MEDYASINDAKİ İFADELER DEĞİŞTİ

Devlet medyası Kim'in kızından daha önce “sevgili çocuk” olarak söz ederken daha sonra çok daha güçlü siyasi çağrışımları bulunan ifadeler kullanmaya başladı.

Ju Ae için Korecede “hyangdo” olarak ifade edilen ve “rehberlik eden büyük kişi” anlamına gelen bir unvan da kullanıldı.

Kızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası
Başlık ResmiKızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası

Bu ifade Kuzey Kore'de genellikle ülkenin en üst düzey liderleri ve onların halefleri için kullanılıyor.

KİM AİLESİNİN ÇOCUKLARI NEDEN GİZLİ TUTULUYOR?

Kuzey Kore, onlarca yıldır Kim ailesi tarafından yönetiliyor.

Ülkenin kurucusu Kim Il Sung'dan oğlu Kim Jong Il'e, ardından da torunu Kim Jong Un'a geçen iktidarın meşruiyetinde “Paektu soyu” olarak adlandırılan aile çizgisi merkezi bir yer tutuyor.

Kızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası
Başlık ResmiKızını öne sürdü, onu sakladı: Kim Jong Unun bir çocuğu daha var iddiası

Kim ailesinin özel yaşamına ilişkin bilgiler ise büyük ölçüde gizli tutuluyor. Bu nedenle Kim Jong Un'un çocuklarının sayısı, yaşları ve doğum sıraları gibi ayrıntılar dahi dış dünya tarafından kesin olarak bilinmiyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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