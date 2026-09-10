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'Ekmeğimle oynadığınız' dedi, belediyeyi bastı! Kastamonu'da ortalık karıştı

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'Ekmeğimle oynadığınız' dedi, belediyeyi bastı! Kastamonu'da ortalık karıştı

Kastamonu'da işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., silah ve kılıçla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen şahıs, havaya birkaç el ateş ettikten sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

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Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi. Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı.

Ekmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı
Başlık ResmiEkmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı

Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadığınız" diyen M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini yineledi.

Ekmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı
Başlık ResmiEkmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Silahla havaya birkaç el ateş açan M.Ö., ikna çabaları neticesinde elindeki silahı ve bıçağı bırakarak teslim oldu.

Ekmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı
Başlık ResmiEkmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı

Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı
Başlık ResmiEkmeğimle oynadığınız dedi, belediyeyi bastı! Kastamonuda ortalık karıştı

Polis ekipleri, belediye önünde incelemelerde bulunurken, şahsın aracı ise çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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