Kredi mi ‘evim’ sistemi mi? Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar

Eylülün ilk haftasında konut finansmanı oranı ortalama %3 civarında seyrediyor. 3 milyon TL ve 60 ay vadeli bir finansmanın taksiti 108 bin 300 TL ve geri ödemesi 6,5 milyon TL oluyor. Tasarruf finansmanı şirketlerinde ise aynı finansmanın maliyeti %8,5 (çekilişli) organizasyon bedeli ile 3 milyon 255 bin TL ve taksit 54 bin 260 TL olarak gerçekleşiyor. Maliyet farkı yüksek seyretmesine rağmen her iki modelin avantaj ve dezavantajları var.

Ev alma planı yapan binlerce tüketici piyasadaki finansman seçeneklerini yakından takip ederken, Eylül 2026 itibarıyla petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması enflasyonist riskleri ve daha sıkı para politikası beklentilerini artırıyor.

Enflasyonist ortamda konut gibi yüksek tutarlı bir alım veya yatırım planında bütçenin yetersiz kalması halinde banka kredisi/finansmanı ile tasarruf finansmanı sistemleri öne çıkıyor.

Her iki model de mevcut koşullarda tüketicilere farklı avantajlar sunarken, karar aşamasında dikkate alınması gereken bazı faktörler de bulunuyor.

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GERİ ÖDEMEDE 2 KAT FARK

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla katılım bankalarının açıkladığı ortalama konut finansmanı oranı, 60 ay vadede yüzde 3 civarında seyrediyor.

Bu durumda 3 milyon TL'lik ve 60 ay vadeli bir finansmanın aylık taksiti yaklaşık 108 bin 300 TL olurken, toplam geri ödeme 6,5 milyon TL'ye ulaşıyor.

Tasarruf finansmanı şirketlerinde ise aynı finansmanın maliyeti, yüzde 8,5’lik (çekilişli) organizasyon bedeliyle birlikte 3 milyon 255 bin TL olarak hesaplanıyor. Aylık taksit de 54 bin 260 TL seviyesinde bulunuyor.

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“HEMEN TESLİM” FAKTÖRÜ

Banka finansmanında yüksek kâr payı oranı nedeniyle toplam geri ödeme, tasarruf finansmanı şirketlerine kıyasla oldukça yüksek görünüyor. Buna karşılık banka finansmanı ile konut hemen satın alınabiliyor.

Böylece tasarruf finansmanı sistemindeki bekleme sürecinde yaşanabilecek konut fiyat artışlarından etkilenme riski ortadan kalkıyor. Ayrıca konutun hemen satın alınması, kişinin kira ödemesini sonlandırmasına veya satın aldığı konutu kiraya vererek gelir elde etmesine imkân sağlayabiliyor.

Yüksek aylık taksit ödeme gücüne sahip ve banka finansmanına erişebilen tüketiciler açısından, bekleme süresi ve buna bağlı konut fiyatı artışı riski bulunmaması avantaj oluşturuyor.

FAİZ YOK, DAHA DÜŞÜK TAKSİT VAR

Tasarruf finansmanı sisteminde bankaya kâr payı ödenmemesi ve aylık taksitlerin banka finansmanına kıyasla neredeyse yarı seviyesinde olması, sistemin en önemli avantajları arasında yer alıyor.

Ancak sistemde teslimat için belirli bir süre bekleniyor.

BDDK kuralları çerçevesinde teslimat için minimum 6 aylık bekleme şartı bulunuyor. “Çekilişsiz” sistemde 6 aylık şarttan yararlanabilmek için, bu süre içerisinde toplam finansman tutarının yüzde 45’inin sisteme ödenmiş olması gerekiyor.

“Çekilişli” sistemlerde ise teslimat süresi, finansman tutarının yüzde 45’i ödenene kadar uzayabiliyor. 60 aylık bir planda bu süre 27 aya kadar çıkabiliyor.

“BEKLEME SÜRESİ” ETKİSİ

Tasarruf finansmanı sisteminde 6 aydan 27 aya kadar uzayabilen bekleme süresi, konut fiyatlarında yaşanabilecek muhtemel artışlar sebebiyle dezavantaj oluşturuyor.

Finansmanın teslim edildiği tarihte, başlangıçta hedeflenen konutun aynı fiyat seviyesinden satın alınamaması söz konusu olabiliyor. Öte yandan bekleme süresince ödenmeye devam edilen kira da tüketicinin toplam maliyetine ekleniyor.

BDDK'nın ikinci konut alımında kredi oranını yüzde 22,5'e kadar düşüren sınırlamaları gibi bazı düzenlemeler nedeniyle banka finansmanına erişimin kısıtlı olması veya yüksek aylık taksit ödeme gücünün bulunmaması halinde, tasarruf finansmanı şirketleri alternatif bir seçenek haline gelebiliyor.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, iki sistem arasında tercih yapılırken bankadan kullanılabilecek kredi/finansman tutarı, aylık ödeme gücü, bekleme süresince ödenecek kira, finansmanın teslim tarihine kadar konut fiyatlarında yaşanabilecek muhtemel değişim ve toplam finansman maliyetinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.