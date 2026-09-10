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Ekonomi

Altın bu fiyattan alınır mı? Ünlü stratejist rakam verip uyardı

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Altın bu fiyattan alınır mı? Ünlü stratejist rakam verip uyardı

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD’de açıklanacak ÜFE ve TÜFE verileri öncesinde 4.400 dolara yakın seviyelerde bekleyişe geçti. Ülkede 10 yıllık tahvil getirisi 4,83 ile yeni zirve yaparken; gelecek haftaki toplantıda FED’in de %60 ihtimalle “faiz artışı” yapabileceği fiyatlanıyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise enflasyon senaryolarına dikkat çekerek, altın yatırımcısının izlemesi gereken rakamları verdi.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın son 2 işlem gününde ABD’den gelecek ağustos ÜFE ve TÜFE verilerini beklemeye geçti. Ülkede bugün ÜFE’nin yarın ise TÜFE’nin açıklanması bekleniyor. Bu iki veri hem maliyet baskıları hem tüketici fiyatları üzerindeki son durumu gösterecek. Dolayısıyla FED’in gelecek haftaki faiz kararı öncesinde her 2 veri de kritik önemde gösteriliyor. Özellikle TÜFE takip edilirken, piyasada aylık bazda %0,4 artış öngörülüyor.

FED ANKETLERİ NE DİYOR?

Tahminlerden yüksek rakamların gelmesi halinde “daha şahin FED” beklentisinin ağırlık kazanabileceği ve altın fiyatlarının da baskı altında kalabileceği ifade ediliyor. Bugün itibarıyla CME FedWatch anketinde, gelecek hafta faiz artışı ihtimali %60 ile fiyatlanırken; ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %4,83 ile yeni bir zirveye ulaşması da dikkat çekti.

“BİRKAÇ RAKİP TEMA ARASINDA…”

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı haftanın ilk yarısında 4.400 dolara yakın bir görünüm sergiledi. 10 Eylül 2026 işlemlerinde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.415 dolardan fiyatlandı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Altın yatırımcıları ve günlük faaliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturan algoritmik programlar, şu anda birkaç rakip tema arasından hangisinin nihayetinde belirleyici olacağını belirlemekte zorlanıyor ve bu durum fiyatları genel olarak 4.400 dolar civarında tutuyor. En belirgin olumsuz etki, faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi ve tahvil getirilerinin artmasından kaynaklanıyor. Bu, altın gibi getiri sağlamayan bir varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor” dedi.

Altın bu fiyattan alınır mı? Ünlü stratejist rakam verip uyardı
Başlık ResmiAltın bu fiyattan alınır mı? Ünlü stratejist rakam verip uyardı

ETF GİRİŞİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Mevcut ortamda daha zayıf bir doların altına destek sağladığını aktaran Hansen “ETF'ler ve vadeli işlemler yoluyla temel yatırım talebi şimdiye kadar nispeten dirençli kaldı. Jeopolitik belirsizlik de yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki son gerilim, altının portföy çeşitlendirici olarak cazibesini sürdürmesine ve tahvil getirilerinden gelen yeni baskıya rağmen aşağı yönlü riski sınırlamasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

TÜFE VE ÜFE’YE DİKKAT

Önümüzdeki hafta gelecek FED faiz kararı için ABD’de açıklanacak ağustos TÜFE ve ÜFE verilerinin belirleyici olabileceğini öngören Hansen, “Daha yüksek bir enflasyon verisi, faiz artırımı beklentilerini güçlendirebilir. Daha düşük veriler ise faizde son dönemdeki şahin fiyatlandırmanın bir kısmını hızla tersine çevirebilir ve bence faiz artırımı için pencere kasım ara seçimlerinden sonrasına kadar kapanabilir. Her iki durumda da enflasyon verileri, altının mevcut çekişmesinden kurtulmasını sağlayacak ve eylül toplantısı öncesinde yön belirleyecek katalizör olabilir” tespitinde bulundu.

OLUMSUZ SENARYO

Teknik olarak da değerlendirmelerde bulunan Hansen, “Ons altında yukarı yönde 4.537 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama önemli bir direnç noktası oluştururken, 4.350 dolar civarındaki bölge son bir ay içinde tekrar tekrar destek sağladı. ‘Ayılar’ ortaya çıkan bir omuz-baş-omuz formasyonuna odaklanabilir; 4.300 doların altına bir kırılma, 4.000 dolar civarındaki yerleşik destek alanına doğru daha derin bir düzeltmenin sinyalini verebilir” uyarısında bulundu.

OLUMLU SENARYO

200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı bir kırılmanın ise teknik görünümü iyileştirebileceğini aktaran Hansen “Bu durumda da 4.770 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Bu seviye hem mayıs ayı yerel zirvesini hem de ocak-haziran ayları arasındaki yaklaşık 1.650 dolarlık düzeltmenin %50 Fibonacci geri çekilmesi noktasını temsil ediyor” diyerek, geçmiş performansın, gelecekteki getirilerin garantisi olmadığını da vurguladı.

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