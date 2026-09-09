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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti: Görüşmenin detayları belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti: Görüşmenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mansur Yavaş’ı Beştepe’de kabulünün ardından görüşmenin detayları belli oldu. Yavaş, Ankara’nın metro yatırımları, devam eden ve planlanan projeler ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konularının ele alındığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı kabul etti.

Yavaş'tan görüşmeye dair ilk açıklama geldi. ABB Başkanı şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum"

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR YAVAŞ, ONAYIMLA GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya gelmesiyle ilgili olarak 'Yavaş onayımla görüştü' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaşı kabul etti: Görüşmenin detayları belli oldu
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaşı kabul etti: Görüşmenin detayları belli oldu

Beştepe'de gerçekleşen görüşme, Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması ve parti içindeki tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaşı kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaşı kabul etti
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YAVAŞ CHP ETKİNLİKLERİNE KATILMAMIŞTI

CHP ile Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti arasındaki siyasi ayrışmada uzun süredir net bir pozisyon ortaya koymayan Mansur Yavaş, CHP’nin Anıtkabir’de düzenlediği bugünkü 103’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yer almamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, etkinliklere katılmak yerine CHP’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj paylaşmakla yetinmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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