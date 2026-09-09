Batrakov'dan PSG itirafı: "Beni istediler, temsilcilerim görüştü"

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov; sarı kırmızılı ekibe transferi, takımdaki hedefleri ve PSG ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptı. PSG haberlerinin söylenti olmadığını ve temsilcilerinin Fransız ekibiyle görüştüğünü kaydeden Batrakov, "Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi." dedi.

Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki yeni transferi Aleksey Batrakov, Nobel Youtube kanalında sarı kırmızılı kulübe transferi ve Fransız devi Paris Saint-Germain'le yapılan görüşmelere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"PSG HABERLERİ SÖYLENTİ DEĞİLDİ"

Yaz transfer döneminin başında Paris Saint-Germain'e transferi iptal olan Batrakov perde arkasını anlattı. Paris Saint-Germain'e transferinin kendisi dışındaki nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini kaydeden Batrakov, "PSG haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, PSG'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum. Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti." diye konuştu.

Aleksey Batrakov

"GALATASARAY'IN KADROSU YILDIZLARLA DOLU"

Takım arkadaşlarına övgüde bulunan Rus futbolcu, "Galatasaray'ın kadrosu yıldızlarla dolu. Eskiden Leroy Sané'yi, Osimhen'i televizyondan izliyordum. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Onlarla aynı sahaya çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika. O atmosferi hissetmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Aleksey Batrakov

LOKOMOTIV MOSKOVA'DA DİKKATLERİ ÇEKTİ

25 milyon avro bonservis bedeliyle sarı kırmızılılara 5 yıllığına imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Batrakov, Lokomotiv Moskova kariyerinde 84 maçta görev yaptı. Genç orta saha, 34 gol ve 23 asistlik skor katkısı verdi. Sarı kırmızılılarda 2 maçta 113 dakika süre alan Batrakov, henüz gol ya da asist katkısı yapmadı.

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