Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Dünyanın en pahalı plakası o ülkede yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dünyanın en pahalı plakası o ülkede yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor
Fotoğraf Başlığı Dünyanın en pahalı plakası yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

Dubai'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 725 milyon TL’ye satılarak dünyanın en pahalı araç plakası unvanını kazanan 'P7', Mansory tarafından özel olarak modifiye edilen Tesla Cybertruck üzerinde görüntülendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks hayat tarzıyla öne çıkan Dubai kentinde satılan “P7” plakası, rekor fiyata satılmasının ardından yeniden gündeme geldi.

TESLA’NIN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Değeriyle dudak uçuklatan plaka, Alman otomobil modifiye şirketi Mansory'nin kişiselleştirdiği Tesla Cybertruck'ın üzerinde ortaya çıktı.

Dünyanın en pahalı plakası yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor
Başlık ResmiDünyanın en pahalı plakası yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Geçtiğimiz yıl Dubai'de 'En Asil Plaka' adıyla düzenlenen yardım müzayedesinde satışa çıkarılan P7, 55 milyon dirhem (yaklaşık 725 milyon TL) karşılığında alıcı buldu. Bu satışla P7, dünyanın en pahalı araç plakası olarak tarihe geçti.

Dünyanın en pahalı plakası yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor
Başlık ResmiDünyanın en pahalı plakası yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

Plakanın daha önce bir Tesla Model X üzerinde kullanıldığı görülmüştü. Son görüntülerde ise P7'nin, Mansory tarafından özel tasarımla modifiye edilen Tesla Cybertruck'a takıldığı görüldü.

Rekor fiyatıyla dikkat çeken plakanın satışından elde edilen gelirin tamamı, küresel açlıkla mücadele amacıyla yürütülen '1 Milyar Öğün' (1 Billion Meals) kampanyasına bağışlandı. P7'nin Cybertruck üzerindeki yeni görüntüsü ise Dubai'deki lüks anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNERİLEN HABERLER
İtalya bu yıl adeta kavruldu: Son
DÜNYA

İtalya bu yıl adeta kavruldu: Son '76 yılın en sıcak yaz'ı yaşandı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İSRAİL'E YAPTIRIM KARARI!
İSRAİL'E YAPTIRIM KARARI!
12 Avrupa ülkesinden ortak adım
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
Atlas Çağlayan davasında karar çıktı
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
Günlük üretilen petrol miktarı açıklandı
DUVARDAKİ TRUMP DETAYI...
DUVARDAKİ TRUMP DETAYI...
Torunu lüks dairesini tanıttı: İçinde yok yok
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
"Dediğimin tersi olursa bir daha futbol konuşmam"
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
Sporting'in eski hocasından çarpıcı G.Saray sözleri
"DÜNYAMDI, HER ŞEYİMDİ"
Öldürmediğini savundu, oğlu geçmişi ortaya döktü
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
"DAĞILAN PARÇALAR BİRLEŞİYOR"
'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak
ÜNLÜ OYUNCUYA SON GÖREV
ÜNLÜ OYUNCUYA SON GÖREV
Ankara'da acı veda... "Çok yetenekli, enerji doluydu"
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLDU!
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLDU!
ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir için yeni karar
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
AB ÜLKESİNDE VİZE DEĞİŞİKLİĞİ!
AB ÜLKESİNDE VİZE DEĞİŞİKLİĞİ!
Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
FİYATI 870 BİN TL'DEN BAŞLIYOR!
FİYATI 870 BİN TL'DEN BAŞLIYOR!
Çinli marka Türkiye’ye adım attı
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
Rumlar "Aşil Kalkanı" oyununu bozdu!
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
122 milyonluk vurgun: Pişman değilmiş!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü
Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı!
Kaydet
1,25 milyar euroluk marka masada: Volkswagen'den Ducati için satış sinyali
İddia: Volkswagen, Audi'nin motosiklert üreticisi Ducati'yi satabilir
Kaydet
Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.