Dünyanın en pahalı plakası o ülkede yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

Dubai'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 725 milyon TL’ye satılarak dünyanın en pahalı araç plakası unvanını kazanan 'P7', Mansory tarafından özel olarak modifiye edilen Tesla Cybertruck üzerinde görüntülendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin lüks hayat tarzıyla öne çıkan Dubai kentinde satılan “P7” plakası, rekor fiyata satılmasının ardından yeniden gündeme geldi.

TESLA’NIN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Değeriyle dudak uçuklatan plaka, Alman otomobil modifiye şirketi Mansory'nin kişiselleştirdiği Tesla Cybertruck'ın üzerinde ortaya çıktı.

Dünyanın en pahalı plakası yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Geçtiğimiz yıl Dubai'de 'En Asil Plaka' adıyla düzenlenen yardım müzayedesinde satışa çıkarılan P7, 55 milyon dirhem (yaklaşık 725 milyon TL) karşılığında alıcı buldu. Bu satışla P7, dünyanın en pahalı araç plakası olarak tarihe geçti.

Dünyanın en pahalı plakası yeniden ortaya çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

Plakanın daha önce bir Tesla Model X üzerinde kullanıldığı görülmüştü. Son görüntülerde ise P7'nin, Mansory tarafından özel tasarımla modifiye edilen Tesla Cybertruck'a takıldığı görüldü.

Rekor fiyatıyla dikkat çeken plakanın satışından elde edilen gelirin tamamı, küresel açlıkla mücadele amacıyla yürütülen '1 Milyar Öğün' (1 Billion Meals) kampanyasına bağışlandı. P7'nin Cybertruck üzerindeki yeni görüntüsü ise Dubai'deki lüks anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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