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Dünya

İtalya bu yıl adeta kavruldu: Son '76 yılın en sıcak yaz'ı yaşandı

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İtalya bu yıl adeta kavruldu: Son '76 yılın en sıcak yaz'ı yaşandı
Fotoğraf Başlığı Ülke bu yıl adeta kavruldu: Son 76 yılın en sıcak yazı yaşandı

İtalya’da 2026 yazı, ülke genelinde 1950’den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçti. CNR verilerine göre yaz boyunca ortalama sıcaklık 24,3 dereceye ulaşırken, özellikle ağustosta mevsim normallerinin oldukça üzerinde değerler ölçüldü.

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İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi'nden (CNR) bugün yapılan yazılı açıklamada, 2026 yazının, 1950'den beri ülke genelinde 'en sıcak yaz' olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Biyoekonomi Enstitüsü araştırmacısı Lorenzo Arcidiaco, 2026 yazında ülke genelinde yerden iki metre yükseklikteki ortalama sıcaklığın 24,3 derece olduğunu, buna karşılık 2003 yazında yine ülke genelinde ve yerden iki metre yükseklikteki ortalama sıcaklığın 23,6 derece olarak kaydedildiğini ifade etti.

Ülke bu yıl adeta kavruldu: Son 76 yılın en sıcak yazı yaşandı
Başlık ResmiÜlke bu yıl adeta kavruldu: Son 76 yılın en sıcak yazı yaşandı

ÜLKE BU YIL ADETA KAVRULDU

CNR'in verilerine göre, Ocak-Ağustos 2026 döneminde sıcaklıkların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla her ay artış gösterirken ve en büyük sapma ağustos ayında yaşandı. Ağustos 2026'da kaydedilen 25,6 santigrat derecelik ulusal ortalama sıcaklık, 1951-1980 ortalaması olan 20,4 santigrat dereceden 5,2 derece, 1991-2020 ortalaması olan 22,1 santigrat dereceden ise 3,5 derece daha yüksek olarak gerçekleşti.

Ülke bu yıl adeta kavruldu: Son 76 yılın en sıcak yazı yaşandı
Başlık ResmiÜlke bu yıl adeta kavruldu: Son 76 yılın en sıcak yazı yaşandı

İtalyan basınında çıkan haberlerde de ülkede, bu yıl yaz mevsiminin başından sonuna kadar 6 farklı aşırı sıcak hava dalgasının ülkenin güneyinden kuzeyine haftalarca etkisini gösterdiğine dikkat çekilerek, 2026 yazının, 2003'teki rekor olarak tanımlanan hava sıcaklıklarını geride bıraktığı vurgulandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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