Oyuncu Serhat Kılıç’ın 5 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce aynı filmde rol aldığı John Nyambi ile ilgili yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı. Kılıç’ın vefat haberinin ardından ünlü oyuncunun “Robinson Crusoe ve Cuma” filminde birlikte rol aldığı John Nyambi’nin de 9 yıl önce, yine 5 Eylül tarihinde öldüğü öğrenildi.

‘Ezel’, ‘Seksenler’ ve ‘Kuruluş Osman’ gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül’de evinde hayatını kaybetti. Kılıç için düzenlenen anma töreninin ardından, yıllar önce aynı filmde rol aldığı John Nyambi ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi.

9 yıl arayla acı tesadüf… Serhat Kılıç ve rol arkadaşının ölüm tarihi aynı çıktı

‘Robinson Crusoe ve Cuma’ adlı filmde Robinson Crusoe karakterini canlandıran Serhat Kılıç’ın rol arkadaşı John Nyambi’nin, 5 Eylül 2017 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İki oyuncunun, aynı takvim gününde ancak tam 9 yıl arayla öldüğü öğrenildi.

9 yıl arayla acı tesadüf… Serhat Kılıç ve rol arkadaşının ölüm tarihi aynı çıktı

TÜRKİYE’YE EĞİTİM İÇİN GELMİŞTİ

Malavi kökenli oyuncu John Nyambi, üniversite eğitimi almak amacıyla 2010 yılında Türkiye’ye geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde öğrenim gören Nyambi, öğrencilik yıllarında sinema dünyasıyla tanıştı.



Nyambi, eğitim hayatı sırasında 2015 yılında vizyona giren ‘Robinson Crusoe ve Cuma’ filminde Serhat Kılıç ile birlikte başrolü üstlendi. Filmde Kılıç Robinson Crusoe karakterini canlandırırken, Nyambi de yapımın önemli karakterlerinden birini oynadı.

9 yıl arayla acı tesadüf… Serhat Kılıç ve rol arkadaşının ölüm tarihi aynı çıktı

BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Henüz 24 yaşındayken böbrek yetmezliği nedeniyle ölen Nyambi’nin ardından yıllar sonra Serhat Kılıç’ın da 5 Eylül’de hayatını kaybetmesi, iki oyuncu arasındaki bu dikkat çekici tesadüfü gündeme taşıdı.

9 yıl arayla acı tesadüf… Serhat Kılıç ve rol arkadaşının ölüm tarihi aynı çıktı

9 YIL ARAYLA AYNI TARİH…

İki oyuncuyu aynı filmde buluşturan ‘Robinson Crusoe ve Cuma’, aradan geçen yılların ardından yeniden hatırlandı. Serhat Kılıç ile John Nyambi’nin 5 Eylül’de, 9 yıl arayla hayatlarını kaybetmiş olması, sinema dünyasında unutulmayacak acı bir tesadüf olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası